Ausdruck, Gefühl und sprechende Hände

-Wie Gebärdensprachendolmetscher für Gehörlose und Hörgeschädigte zum Sprachrohr werden

Wenn gehörlose und hörgeschädigte Menschen am Leben teilhaben sollen, müssen sie sich verständigen können. Das geht über die Gebärdensprache. Um die Kommunikation mit anderen zu ermöglichen, gibt es die Gebärdensprachendolmetscher.

Sprache – Mittel der Kommunikation

Sprache und Kommunikation sind wichtige Hilfsmittel in unserem täglichen Leben. Ohne Verständigung können wir nicht interagieren. Das Verstehen stößt dann an seine Grenzen, wenn die anderen eine andere Sprache sprechen. Dann benötigen wir einen Dolmetscher. Doch wie geht es Menschen, die gar nichts oder nur vermindert hören können? Sie sind meist von der Kommunikation im Alltag ausgeschlossen. Um diesen Menschen die Kommunikation zu erleichtern, wurde die Gebärdensprache eingeführt. Sie ermöglicht es über Mimik, Körperhaltung und Handzeichen zu reden und so aktiv am Leben teilzunehmen.

Gehörlos – aber nicht sprachlos

Früher wurde gerne der Begriff taubstumm für gehörlose Menschen verwendet. Dabei sind Gehörlose alles andere als stumm. Genau wie wir können sie eine Sprache erlernen und sich verständlich machen. Allein in Deutschland leben ungefähr 80.000 gehörlose Menschen. Das größte Problem dabei: Kaum einer der hörenden Menschen beherrscht die Gebärdensprache. Und das ist nicht verwunderlich. Die Gebärdensprache ist komplex und muss wie eine Fremdsprache erlernt werden. Deshalb gibt es die Gebärdensprachendolmetscher. Sie übersetzten das gesprochene Wort in die Gebärdensprache und sorgen dafür, dass Gehörlose aktiv an Konferenzen, Meetings, Schulungen, Veranstaltungen und vielem mehr teilnehmen können.

Gebärdensprache – mehr als ein paar Handzeichen

Die Gebärdensprache besteht jedoch nicht nur aus Gebärden, die mit den Händen und Fingern ausgeführt werden. Sie ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen Gebärden, der Mimik, der Kopf- und Körperhaltung und verschiedener Mundbewegungen. Gebärdensprache ist eine lebhafte Sprache und fordert vollen Körpereinsatz. Die Gebärdensprache kann sich von Land zu Land unterscheiden und bringt sogar eigene Dialekte hervor. Die deutsche Gebärdensprache ist seit 2002 gesetzlich anerkannt und somit der Lautsprache ebenbürtig. Dabei folgt die Gebärdensprache einer eigenen Struktur und Grammatik. Zusätzlich zu der Gebärdensprache, kann auch das Fingeralphabet zur Verständigung genutzt werden.

Gebärdensprachedolmetscher – Sprachrohr für Gehörlose

Nicht jeder, der die Gebärdensprache beherrscht, kann automatisch zum Gebärdendolmetscher werden. Vielmehr setzt das Dolmetschen für Gehörlose und Hörgeschädigte ein umfangreiches Studium oder eine Ausbildung voraus. Dazu gehören neben der Sprache interkulturelle Kompetenzen, emotionale Intelligenz und notwendiges Fachwissen. Hier gibt es unterschiedliche Fachgebiete, die von verschiedenen Gebärdensprachendolmetschern bedient werden. Da es in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Formen der Gebärdensprache gibt, muss oftmals auch in der Gebärdensprache von einer Sprache in die andere übersetzt werden. Weltweit gibt es rund 200 verschiedene Gebärdensprachen, die sich durch Grammatik und Wortschatz unterscheiden.

Gebärdensprache – auch im digitalen Bereich

In Deutschland ist der Anspruch auf einen Gebärdendolmetscher am Arbeitsplatz, bei Behördengängen, im Krankenhaus oder bei der Polizei gesetzlich geregelt und auch bei digitalen Anwendungen wie Webseiten ist bei öffentlichen Stellen auf die Barrierefreiheit zu achten. Durch den Vormarsch digitaler Angebote, werden auch Gebärdensprachendolmetscher für Videos und digitale Anwendungen benötigt. Somit wird den Gehörlosen der Zugang zu wichtigen Informationen ermöglicht, wie Sie den Hörenden Menschen auch zur Verfügung stehen. In Zukunft werden damit die Gebärdendolmetscher eine immer wichtigere Rolle im gesellschaftlichen Leben einnehmen.

