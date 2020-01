Stimmiger Auftritt hat einen Namen

Kommunikationsexpertin Jeannette Junk gehört zu den TOP-Speakerinnen Deutschlands

4 Tage, über 20 Nationen, mehr als 250 Zuhörer, 1 Weltrekord.

Die charmante Schwäbin und Expertin für Stimme, Körpersprache und Persönlichkeitsentwicklung begeisterte das internationale Publikum mit ihrem mitreißenden Auftritt in München.

Zum „4. Internationalen Silent Speaker Slam München“ fanden sich mehr als 73 Teilnehmer aus mehr als zwanzig Nationen ein. Darunter Vertreter aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Vietnam, Brasilien und China. Die junge Speakerin stellte sich einer ganz besonderen Herausforderung: In nur 4 Minuten das Publikum mit Ihrem Vortrag zu begeistern, während drei andere Teilnehmer gleichzeitig auf der Bühne stehen und ebenfalls ein Thema präsentieren. Dabei hat das Publikum Kopfhörer auf und kann zwischen den einzelnen Vorträgen hin und her schalten um anschließend abzustimmen, wer die beste Rede hält. „Das war schon eine sehr besondere Herausforderung“, erinnert sich Jeannette Junk. „Wenn du alleine auf der Bühne stehst, konzentrieren sich die Menschen automatisch auf dich. Aber wenn noch drei andere Speaker neben dir sprechen, musst Du die Aufmerksamkeit deines Publikums magisch anziehen“. Mit ihrem Thema „Stimmig Auftreten und Führen durch Authentizität“ konnte sich Jeannette Junk von den internationalen Wettbewerbern abheben und erntete tosenden Applaus. „Mir ist es ein Herzensanliegen, das Publikum auf eine Reise mitzunehmen. Ich möchte die Zuhörer emotional berühren und mit meinen Botschaften inspirieren.“ Mit Ihrer Expertise sorgt sie bei Ihren Kunden bundesweit für eine gelungene Kommunikation. Sowohl innerhalb von Unternehmen, als auch für Privatpersonen. Ihre Botschaft: Gutes Führen ist ein Alltagsthema das uns alle betrifft und hängt von guter Kommunikation und belastbaren Beziehungen ab!

Die Expertin für Stimme, Körpersprache und Persönlichkeit schneidert für Ihre Kunden individuell angepasste Reden, Trainings und exklusive Seminare sowie Einzelsitzungen, die schon bei vielen Menschen ein absoluter Gamechanger sein durften.

