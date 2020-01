Grüezi Schwiiz: Iskander Business Partner gründet eigenständiges Unternehmen in der Schweiz

München, 27.01.2020. Das deutsche Beratungsunternehmen Iskander Business Partner, Hidden Champion der Beratungsbranche 2020, setzt seine Expansion in der Schweiz fort. Seit 2018 bildete das Unternehmen gemeinsam mit der Schweizer Input Consulting AG eine eigene Business Unit mit Fokus auf umsetzungsorientierte Wachstumsprojekte. Jetzt erfolgte die Ausgründung in die eigenständige Iskander Business Partner AG.

Neuaufstellung 2020

Mit der Ausgründung stellt sich Iskander Business Partner zu Jahresbeginn in der Schweiz neu auf. „Damit haben wir die Möglichkeit, beide Unternehmen noch konsequenter auf ihre jeweiligen Märkte und Kunden auszurichten“, erklärt Wolfgang Schuster, CEO von Iskander Business Partner Swiss. In ausgesuchten Bereichen werden die Iskander Business Partner AG und Input Consulting AG aber weiterhin eng zusammenarbeiten. Die Standorte in Zürich und Bern nutzen die Unternehmen auch zukünftig gemeinsam. „Die Expansion in die Schweiz war erfolgreich und die Nachfrage am Markt wächst weiter“, sagt Armin Iskander, Gründer und Geschäftsführer der Iskander Gruppe. „Die Gründung der Iskander Business Partner AG in der Schweiz war daher ein wichtiger Schritt. Denn mit dem speziellen Fokus auf Customer Centricity können wir unsere Schweizer Kunden in diesem Bereich noch zielgerichteter unterstützen.“

Customer Centricity im Fokus

Als Schweizer Arm der Iskander Gruppe setzt das neue Beratungsunternehmen auf den Schwerpunkt Customer Centricity und unterstützt Kunden bei Projekten in den Bereichen Kundenmanagement, Marketing & Sales, Smart Products & Innovation sowie Digitalisierung von Prozessen und Schnittstellen. „Als Iskander Business Partner Swiss setzen wir ab diesem Jahr noch stärker auf das Erfolgsnetzwerk der gesamten Iskander Gruppe“, so Wolfgang Schuster. „Mit unserem breiten Netzwerk aus Experten und Partnerfirmen schaffen wir messbare Mehrwerte für große nationale und internationale Unternehmen.“ CEO ist der bisherige Partner der Input Consulting AG, Wolfgang Schuster. Armin Iskander bleibt in beiden Unternehmen Aktionär und Verwaltungsrat.

Über Iskander Business Partner GmbH

Die 2005 gegründete Unternehmensberatung Iskander Business Partner steht für messbaren Mehrwert und eine ergebnisorientierte Partnerschaft mit dem Kunden. Sie berät Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Information, Medien und Entertainment, Retail, Automotive und Financial Services. Iskander Business Partner entwickelt umsetzungsorientierte Lösungen, um Produkt-, Marketing-, Vertriebs- und CRM-Strategien zu optimieren oder neu auszurichten. Mit unternehmerisch denkenden, engagierten Beratern und spezialisierten Experten begleitet und unterstützt die Unternehmensberatung ihre Kunden maßgeschneidert von der Strategie bis zur erfolgreichen Umsetzung. Vertrauen, Transparenz und Kundenorientierung bilden die Eckpfeiler der gesamten Unternehmensphilosophie und spiegeln sich in der Arbeit jedes einzelnen Beraters wider.