Steuerlich attraktiv und rechtlich komplex: SDL Akademie bietet kompaktes Online-Seminar zur Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse zählt zu den vielseitigsten Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Insbesondere für Führungskräfte und Gesellschafter-Geschäftsführer bietet sie steuerliche Vorteile und flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist ihre Handhabung mit komplexen steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Anforderungen verbunden. Die SDL Akademie lädt deshalb zum eintägigen LIVE-Online-Seminar „Die Unterstützungskasse“ ein – praxisnah, kompakt und verständlich aufbereitet.

Das Seminar richtet sich an HR-Verantwortliche, Organe von Unterstützungskassen sowie bAV-Beraterinnen und -Berater mit Grundkenntnissen. Vermittelt werden die Grundlagen der pauschaldotierten und rückgedeckten Unterstützungskasse, steuerrechtliche Besonderheiten, arbeitsrechtliche Aspekte sowie die Vereinsstruktur der Unterstützungskasse. Ein Schwerpunkt liegt auf der rückgedeckten, versicherungsförmigen Variante – ergänzt durch konkrete Praxisbeispiele und Hinweise für die tägliche Anwendung.

Referentin ist Dr. Henriette Meissner, eine ausgewiesene Expertin im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Im kleinen Teilnehmerkreis können Fragen direkt eingebracht und individuelle Herausforderungen gemeinsam besprochen werden – ohne Reiseaufwand, aber mit vollem fachlichem Tiefgang.

Weitere Informationen zum Seminar erhalten Interessierte online unter: https://sdl-akademie.de/die-unterstuetzungskasse/. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um einen intensiven Austausch zu ermöglichen.

Bei Fragen zum Seminar oder zur Anmeldung steht Ihnen das Team der SDL Akademie jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!