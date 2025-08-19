Hitster Rock Radio BOB! Box im Berliner Olympiastadion

format:c realisiert aufmerksamkeitsstarke Promotion für neuen Spiele-Titel

Die Kölner Agentur format:c live communication hat für den erfolgreichen Pre-Launch des neuen Spiels Hitster Rock Radio BOB! Edition aus dem Hause Jumbo Group eine aufmerksamkeitsstarke Promotion im Berliner Olympiastadion umgesetzt. Das neue Game kombiniert klassisches Quiz-Gameplay mit digitalem Musikstreaming – und wurde im Rahmen dreier ausverkaufter Rockkonzerte von Bruce Springsteen, Linkin Park und AC/DC erstmals einem breiten Publikum vorgestellt. Nach dem Erfolg der „Hitster Summer Party Roadshow 2024“ beauftragte die Jumbo Group format:c erneut mit der Entwicklung eines kreativen Promotionskonzepts für die neue Rock-Edition.

Im VIP-Bereich der Shows inszenierte format:c einen eigens entwickelten Promotion-Stand mit einer überdimensionalen Hitster Rock Radio BOB! Box als zentrales Show-Element. Die Gäste konnten das Spiel ausprobieren, exklusive Promo-Packs mitnehmen und sich in authentischen Rock-Momenten mit spektakulären Foto- und Videoaufnahmen in Szene setzen.

Highlight des Erlebnisses war der individuell programmierte „Rock Fame Moment“: Ein vorher gewählter Song wurde auf Knopfdruck mit einer Licht- und Effektshow synchronisiert – inklusive Jet-Fog-Machine und der 14-fach vergrößerten Hitster Rock Radio BOB! Box als visuellem Highlight. Die Besucher:innen wurden dabei filmisch begleitet und erhielten ihr persönliches „Rock Fame“-Video direkt vor Ort – bereit zum Teilen in den sozialen Medien.

Parallel bespielte format:c alle Screens im VIP-Bereich mit einem speziell produzierten Media-Loop und platzierte aufmerksamkeitsstarke Pixlip-Wände im Stadion.

„Die Zusammenarbeit mit der Agentur format:c war von Anfang an geprägt von Vertrauen, Professionalität und gegenseitigem Respekt. Durch ihr tiefes Verständnis unserer Ziele und ihre proaktive Herangehensweise konnten wir gemeinsam kreative Strategien entwickeln und erfolgreich umsetzen. format:c hat sich nicht nur als verlässlicher Partner erwiesen, sondern auch als Impulsgeber, der unser Projekt auf ein neues Niveau gehoben hat. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Susanne Krüger, Marketing Manager DACH bei Jumbo.

Für die technische Umsetzung setzte die Agentur auf ihr eingespieltes Partnernetzwerk: Tobias Weber, Geschäftsführer von format:c und Kreativkopf der Idee, entwickelte gemeinsam mit Michael „Muck“ Kremtz die Systemautomatisierung. Kremtz adaptierte dafür originale Tour-Lichtdesigns der drei Rockbands auf das Promo-Set-up – eine eindrucksvolle Miniatur der großen Show-Inszenierungen, abgestimmt auf den Promotion-Kontext.

Die 14-fach vergrößerte Hitster Rock Radio BOB! Box entstand in Ultraleichtbauweise durch den langjährigen format:c Partner The Inside, während die Production Company loud das technische Equipment zur Verfügung stellte.

Nächste Station der Kampagne ist die Gamescom in Köln: Vom 20. bis 24. August 2025 soll die Hitster-Promotion in der Entertainment Area von Halle 10 erneut für Aufsehen sorgen.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

