Stephan Christ ist neuer Marketingleiter bei Degussa

Frankfurt / München 06.07.2021 – Stephan Christ (40) übernimmt ab sofort die Leitung im operativen und strategischen Marketing bei der Degussa Goldhandel GmbH. Er berichtet direkt an den CEO und Sprecher der Geschäftsführung, Dr. Markus Krall.

Der gebürtige Münchner war vor seiner neuen Position für die Decor Walther Einrichtungs GmbH und DeinBus Verkehrs GmbH leitend für die Bereiche Kommunikation und Marketing verantwortlich.

Darüber hinaus gründete er einen eigenen Verlag und leitete einen Bürgermeisterwahlkampf. Herr Christ blickt auf eine über 15-jährige Berufserfahrung in der Marketing-, Kommunikations- und Medienwelt zurück.

Sein Hauptaugenmerk wird er national wie international auf die strategische Weiterentwicklung der Markenpositionierung und die nachhaltige Stärkung der Markenwahrnehmung legen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stephan Christ einen langjährigen Marketing-Experten und kreativen Kopf für unser Haus gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihm und seinem Know-how werden wir die Marke Degussa in der nationalen Wahrnehmung schärfen und als Top-Brand international positionieren,” so CEO, Dr. Markus Krall.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

