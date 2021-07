Endlich fühlen wir den Sommer!

Die Temperaturen steigen – ob barfuß am Strand oder mit gepflegten Nägeln zu Tisch – mit den drei smarten Fußpflegegeräten von b-on-foot zaubern Sie stylishe Nägel mit modernem Komfort. Jetzt investieren und Kundinnen begeistern!

Blauer Himmel, Meer und Sand – gepflegte Nägel gehören zum perfekten Auftritt. Hier schicken wir Ihnen ein paar Ideen, wie Sie Ihren Kundeninnen und Kunden mit Sprachsteuerung oder Touchbedienung schnell und sicher Hand- und Fußnägel bearbeiten und dabei Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone hören können! Ganz nebenbei gewinnen Sie höhere Hygiene, weil Sie das Fußpflegegerät nicht mehr anfassen müssen – stattdessen bleiben Ihre Hände bei der Behandlung.

b-on-foot aqua: Leistungsfähiges Spraygerät

b-on-foot aqua verbindet hohe Fräsleistung mit kühlender Spraytechnik, die sich in zehn Schritten regeln lässt. Die Flüssigkeit reicht für drei Stunden Behandlungszeit. Rund 1.60 Meter flexibler Schlauch verbindet das Gerät mit dem ergonomischen Handstück. Der verschleißarme Mikromotor leistet Drehzahlen von 3.000 bis 42.000 U/min. Inklusive Smartphone-Steuerung!

b-on-foot air: Bewährte Absaugtechnik

b-on-foot air verbindet hohe Fräsleistung mit wirksamer Absaugtechnik, stufenlos regelbar bis 150 Liter pro Minute. Rund 1.60 Meter Bewegungsfreiheit bringt der flexible Verbindungsschlauch. Der wartungsarme Mikromotor im ergonomischen Handstück leistet 3.000 bis 42.000 U/min bei geringer Wärmeentwicklung. Inklusive Smartphone-Steuerung.

b-on-foot mini: Zuverlässige Nagelpflege

b-on-foot mini eignet sich hervorragend zur Maniküre: In einem ergonomischen Handstück sorgt der b-on-foot Mikromotor wartungsfrei und verschleißarm für Drehzahlen von 2.500 bis 42.000 U/min. Das Gerät bietet modernes Design für höchste Hygieneansprüche, frische Farben und nachhaltige Technik für lange Lebensdauer im professionellen Einsatz.

Die bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

Firmenkontakt

bahner Feinwerktechnik GmbH

Alex Bahner

Bayerwaldstraße 35a

81737 München

089 6302550

info@bahner-gmbh.de

https://www.b-on-foot.de/

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

08102/998-141-0

tosse@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: Bahner Feinwerktechnik GmbH, München