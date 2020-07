Stausee Tamakoshi sichert Energieversorgung in Nepal

Nepals größtes Wasserkraftwerksprojekt ist auf der Zielgeraden: Im März 2020 füllte sich zum ersten Mal der Stausee von Upper Tamakoshi. Sobald die Anlage ihren Regelbetrieb aufnimmt, wird sich die Stromerzeugungskapazität des Landes um rund sechzig Prozent erhöhen. Das löst bestehende Engpässe in der Energieversorgung. Seit 2011 ist das Joint Venture aus Tractebel Deutschland (ehemals Lahmeyer International) und Norconsult AS für die Ausführungsplanung und das Baumanagement des Projekts verantwortlich.

Die Anlage entsteht in einer abgelegenen Region des höheren Himalaya am Tamakoshi-Flussbecken, etwa sechs Kilometer nahe der Grenze zu Tibet. Mit sechs unterirdischen Einheiten wird sie voraussichtlich 2,3 TWh dringend benötigten Strom erzeugen. Das Projekt hat daher eine hohe nationale Priorität.

Inzwischen sind 99 Prozent der Arbeiten planmäßig abgeschlossen – trotz des unwegsamen Geländes und der großen Schäden, die ein starkes Erdbeben 2015 auf den Baustellen anrichtete. Auch unter diesen schwierigen Umständen verfolgte das Projektteam konsequent sein Ziel, die Fertigstellungsfristen einzuhalten. Mit Erfolg, denn im März 2020 wurde ein wichtiger Meilenstein gesetzt: Das Reservoir mit 1,2 Millionen m3 Speicherkapazität füllte sich erstmals mit Wasser. Damit sind die Bauwerke der Stauanlage des 456-MW-Spitzenlaufwasserkraftwerks bereit, die notwendigen technischen Tests zu durchlaufen.

Funktion der Stauanlage wird getestet

Nach siebentägiger Befüllungsphase begannen die Kraftwerks-Experten mit den Untersuchungen. Aufgabe ist, die Funktionalität der Stauanlage und der Hilfskonstruktionen zu überprüfen. Die Tests werden zeigen, ob die Bauten ihre Funktion erfüllen und das Sedimentationsbecken sowie die mechanische Ausrüstung der Stauanlage zuverlässig arbeiten. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie und aus Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort, verlaufen die Testaktivitäten jedoch zurzeit langsamer.

Sobald die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Reservoir entleert, um etwaige Nacharbeiten vorzunehmen. „Wir hoffen, dass wir unsere Arbeit bald mit voller Effizienz wieder aufnehmen können, um unsere Projektzeile schnellstmöglich zu erreichen und ein so wichtiges Bauvorhaben für die nepalesische Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes abzuschließen”, sagt Renos Christakis, leitender Geologe von Tractebel.

Ein wichtiger Energielieferant soll bald ans Netz gehen. Zuvor durchläuft der erstmals befüllte Stausee des Wasserkraftwerksprojekts im Himalaya die technischen Prüfungen.

Über Tractebel

Als aktiver Treiber der Energiewende bietet Tractebel umfassende Engineering- und Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus seiner Kundenprojekte, einschließlich Design und Projektmanagement. Als eines der größten Ingenieurgesellschaften der Welt mit mehr als 150 Jahren Erfahrung ist es unsere Mission, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten. Mit rund 5.000 Experten und Niederlassungen in 33 Ländern erarbeiten wir multidisziplinäre Lösungen in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur. www.tractebel-engie.de

Bereits im Dezember 2014 hatte Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Im Januar 2019 hat sich die Lahmeyer International in Tractebel Engineering GmbH umbenannt, ebenso wie die Lahmeyer Gruppengesellschaften Tractebel Hydroprojekt GmbH mit Sitz in Weimar, Tractebel GKW GmbH mit Sitz in Mannheim und OOO Tractebel Engineering mit Sitz in Moskau. Weitere Lahmeyer Gruppengesellschaften werden folgen. Von der gemeinsamen Stärke der Tractebel Gruppe profitieren unsere Kunden wie Entwicklungsbanken, Ministerien für Energie und Wasser sowie Energieversorgungsunternehmen weltweit.

