Beiläufige Begegnungen, Reinhard Rempp

Beiläufige Begegnungen, die der Autor auf seinen Streifzügen mit wachem Blick einsammelt in seiner Fantasie vervollständigt und mit Erinnerungen an vergangene Erlebnisse verknüpft.

… dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn die beiden Frauen zusätzlich zu ihren sexy Bikinis noch einen Gesichtsschleier tragen würden. Was würde mehr auffallen, der Bikini oder der Schleier …

Neue Mieter in dem Haus gegenüber, ein Einkaufszettel liegt im Wald, ein Paar Schuhe auf der Straße, High-Heels und die Reeperbahn, Begegnung mit Traugott Armbrüstle und dem Gaisburger Marsch, ein Stück vom Mond, Begegnung mit Beate Zschäpe und dem NSU, Schiff schwankt, eine Ente im SM-Studio, ein Zeit- und Glücksautomat für Donald Trump, und eine Eintrittskarte in den Himmel.

Reinhard Rempp, geboren 1952, Studium an der Akademie für Erkenntnis und Gestaltung A. L. Merz in Stuttgart. Nach dem Studium kurze Zeit als Grafik-Designer in de Werbung tätig. Nach der Ausbildung zum Heipraktiker 35 Jahre Tätigkeit in eigener Naturheilpraxis. Dozent im Gesundheitswesen. Die Tätigkeit im kreativen Bereich, auch verbunden mit Ausstellungen zieht sich durch das ganze Berufsleben. Unter anderem Veröffentlichung von mehreren Kinderbüchern unter Pseudonym.

Der Erzählband, ist als Print (€ 6,99) sowie als E-Book (€3,99) im Apis-Verlag erschienen und im stationären sowie im online-Buchhandel zu erwerben. Die ideale Urlaubs-Lektüre für sich selbst oder liebe Mitmenschen.

Apis-Verlag, Schönaich

1. Auflage: 17. 04. 2020

134 Seiten, Printversion € 6,99, E-Book € 3,99

kartoniert, 12cm x 19cm

ISBN: 9-783981-584769

Pressekontakt:

Apis-Verlag • Karlstr. 3 • 71101 Schönaich

Tel. 07031-652248 • Fax 07031-652971

eMail: apis-verlag@gmx.de

www.apis-verlag.com

Sehr gerne kann ein Rezesionsexemplar beim Verlag angefordert werden.