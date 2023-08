Stargast Francine Jordi mit neuem Album bei „Immer wieder sonntags“

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin präsentiert ihre neue Single „Wenn es ein neues Leben gibt“

Es ist ein besonderes Jahr für Francine Jordi – bereits im Mai feierte die lebenslustige Sängerin und Moderatorin aus der Schweiz ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum, schenkte sich und ihren Fans einen unvergesslichen Konzertmoment. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert besingt Francine das Leben, aber vor allem auch die Liebe: „Leben ist Liebe. Für mich ist alles miteinander verbunden. Bedingungslose Liebe ist für mich das größte und stärkste Gefühl, das es gibt. Ohne Liebe gibt es kein glückliches Leben, sondern nur Zerstörung,“ so die Sängerin.

So trägt auch ihr neues, insgesamt 15 Songs umfassendes Album passender Weise den einfachen, wie prägnanten Titel „Leben“ (VÖ: 25. August 2023). Thematisch dreht sich wieder alles um die Liebe – angefangen von der Magie der ersten Verliebtheit, über tiefe, echte, bedingungslose Liebe bis hin zu Trennung und dem Ende einer Beziehung, aber auch der Möglichkeit, weiterhin in Liebe verbunden sein zu können. Mit ihrer aktuellen Single „Wenn es ein zweites Leben gibt“ wird sie am 13. August auf Einladung von Stefan Mross zu Gast in der beliebten ARD-Musikshow „Immer wieder sonntags“ sein.

Darüber hinaus wird Schlagerstar Francine Jordi im August auch in diesen Sendungen und Shows über den Bildschirm flimmern und musikalische Kostproben aus ihrem neuen Album präsentieren:

25.08.2023 MDR – MDR um 11

25.08.2023 rbb – Studio 3

28.08.2023 ZDF – Volle Kanne

28.08.2023 SWR – Landesschau

29.08.2023 BR – Abendschau

Am Großteil der Songs des neuen Albums, das ein breites Soundspektrum abdeckt und sowohl Uptempo- wie auch ruhigere Nummern enthält, hat Francine Jordi selbst mitgeschrieben. Es sind also ihre eigenen Geschichten, aus denen sie schöpft. Unter den Songs finden sich auch einige außergewöhnliche Duette wie beispielsweise mit Ross Antony oder auch Art Garfunkel Jr.

Seit Juli gibt es das gemeinsam mit Francines Mutter verfasste Kochbuch mit geheimen Familienrezepten: „Schnell & Traditionell“ (Edition Lempertz) ist ein absolutes Herzensprojekt von Francine.

Weitere Infos unter https://francinejordi.ch

Bildquelle: @ Musicstarter