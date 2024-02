Spende Mentorenkreis Euro 6600 für das Reutlinger Spendenparlament e.V.

Das Reutlinger Spendenparlament freut sich über die großzügige Spende in Höhe von 6600 Euro. Gemeinsam von Firmen-Mitgliedern des Mentorenkreises, der APROS Consulting & Services GmbH, der Villforth Siebdrucktechnik GmbH, Landgraf Ihr Immobilienmakler und DVAG Direktion Jörg Wahlert wurde der Scheck an die Verantwortlichen des Spendenparlaments überreicht.

Das Spendenparlament Reutlingen hat bereits circa 300 soziale Projekte in der Region Reutlingen gefördert und realisiert. Die Unterstützung der Mentoren für die gemeinnützigen Projekte, die tägliche Arbeit und Infrastruktur des Spendenparlaments ist wichtig und die im Verein Aktiven sind mit vielen Aktionen sehr bemüht, solche Summen zu bekommen. Auch in diesem Jahr soll dazu wieder ein Reutlinger Spendenmarathon stattfinden. Viele Läufer und Läuferinnen werden unter dem langjährigen Motto „Laufend Gutes tun“ am 21. September auf der Rennwiese beim Johannes-Kepler-Gymnasium in Reutlingen dabei sein.

Weiterhin ist der Verein das einzige Spendenparlament in Baden-Württemberg. Laufend gehen Förderanträge von gemeinnützigen Initiativen und Vereine ein, die sich für Menschen in besonderen Lebenssituationen engagieren. So werden immer wieder neue Projekte gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung in der Gesellschaft gefördert und mit den circa 125 Mitgliedern demokratisch beschlossen, welche ausgewählt werden. „Die Spenden kommen dann zu 100% den Projekten zugute- darauf ist der Verein besonders stolz“, so Christiane Koester-Wagner, erste Vorsitzende des Vereines.

Der Mentorenkreis unterstützt mit seinen Spenden auch die Verwaltung und Vereinsinfrastruktur und steht dem Reutlinger Spendenparlament mit seinen langjährigen Zuschüssen und Einzelspenden zur Seite. „Die Identifikation der Mentoren mit dem Spendenparlament und den geförderten Projekten ist sehr hoch und auch der Austausch und Transparenz über den Verein wird durch das Unternehmens-Netzwerk gefördert“, so Volker Feyerabend, Kurator des Spendenparlaments und Präsident des Mentorenkreises.

Das gemeinnützige Engagement ist Feyerabend und seinen Mitarbeitern des als „bemerkenswerten Unternehmen“ im LEA Mittelstandspreis und mit dem Family Award 4.0 Baden-Württemberg Landespreisprämierten „TOP Sozial“ zertifizierten Unternehmen APROS Consulting & Services GmbH auch bei dieser Spende besonders wichtig.

Thomas Villforth, Villforth Siebdrucktechnik, ist ebenfalls schon viele Jahre mit Herzblut dabei und ist mit seinen Mitarbeitern auch immer wieder beim jährlichen Spendenlauf dabei. „Es ist immer wieder eine Freude das Spendenparlament zu unterstützen und etwas für die Region zu tun“, sind sich alle einig. Die Spende von 6600 Euro an das Spendenparlament wurde von Mitgliedern des Mentorenkreises gemeinsam zur Verfügung gestellt.

„Der Allgemeinheit etwas zurück zu geben, erfüllt uns mit Stolz. Unbürokratisch, gemeinsam und schnell helfen.“ Hans Landgraf und Christoph Landgraf- Ihr Immobilienmakler betonten, wie gerne sie gemeinnützige Projekte in Reutlingen unterstützen. Sie leben in Reutlingen und kennen sie sich nicht nur bei Kauf und Verkauf von Immobilien in der Region bestens aus, sondern wollen die Region mit ihren Spenden auch stetig stärken.

Jörg Wahlert der DVAG Direktion Jörg Wahlert betont „Gemeinsam mit anderen etwas Gutes für andere zu tun ist eine große Motivation, der wir alle mit Begeisterung folgen.“ Sein Team kümmert sich um Versicherungen und Finanzen ihrer Kunden und steht voll hinter den sozialen Projekten und dem Spendenparlament.

Und abschließend ergänzt Präsidiumsmitglied des Parlaments Dr. Barbara Dürr „Wer Interesse an einem sinnvollen Engagement hat und Teil des Mentorenkreises sein will oder den Verein über eine Mitgliedschaft unterstützen möchte, darf sich sehr gerne melden“.

Weitere Informationen:

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

www.APROS-Consulting.com

www.landgraf-immobilienmakler-reutlingen.de

www.villforth.com

www.dvag.de/joerg.wahlert/index.html

Firmenkontakt

Reutlinger Spendenparlament e.V.

Christiane Koester-Wagner

Pestalozzistraße 54

72762 Reutlingen

07121 / 929629



https://spendenparlament-reutlingen.com

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

07121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

