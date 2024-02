Heute geht alles ganz schnell – nach Weihnachten war schon Fasching und nun stehen die Osterfeiertage vor der Tür. Wer gerade ein kleines, aber feines Ostergeschenk bis 35 Euro sucht, um seinen Partner, die beste Freundin oder die Mama zu überraschen, der sollte sich das Ketten-Ensemble „Trinity“ aussuchen und die süßen, neuen Armbänder dieser Kollektion von boonbirds® anschauen. Als Ostergeschenk bis 35 Euro sind diese Armbänder im 3er-Set ideal.

Nach Ostern, wenn es draußen wieder wärmer wird und die Sonne vom blauen Himmel scheint, tragen viele von uns gerne ein süßes Armband zum T-Shirt oder zu einem Kleid mit kurzen Ärmeln. Die Armbänder „Trinity“ von boonbirds® sind dann perfekt, denn man kann jeden Tag einen anderen Style wählen oder alle zusammen im angesagten Layering-Stil tragen. Das 3er Set gibt es versilbert, vergoldet oder rosevergoldet und alle sind nickelallergiefrei. Die Armbänder haben ein Verlängerungskettchen von ca. 3 cm und sind dadurch in der Länge variabel. Damit sind sie als Ostergeschenk bis 35 Euro gut geeignet, um einen lieben Menschen zu beschenken.

boonbirds® bietet bei Ostergeschenken bis 35 Euro im Onlineshop eine große Auswahl: Es gibt zum Beispiel Halsketten und dazu passende Armkettchen mit einem Schutzengel-Anhänger, bezaubernde Ringe aus Perlen oder süße Ohrstecker mit verschiedenen Motiven.

Wer auf der Suche nach einem Ostergeschenk bis 35 Euro ist, kann so ganz einfach viel Freude an einen nahestehenden Menschen verschenken.

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

