Spart Zeit und Geld: Opera launcht Shopping Corner für effizienteren Online-Einkauf

Oslo, 08. Juni 2022 – Opera [NASDAQ: OPRA] hat seinen beliebten Desktop-Browser um die Shopping Corner erweitert. Damit können Millionen von Nutzer:innen in Deutschland, Polen, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich beim Online-Shopping Zeit und Geld sparen.

Seit der Pandemie ist der Online-Einkauf nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Menschen auf der ganzen Welt haben ihn als komfortable Alternative zum stationären Einzelhandel angenommen. Opera reagiert auf diesen Trend und ermöglicht seinen Nutzer:innen ab sofort das beste Online-Einkaufserlebnis, das ein Browser zu bieten hat: Die Shopping Corner von Opera ist ein zentraler Anlaufpunkt direkt in der Sidebar des Browsers, der ein schnelleres und personalisiertes Einkaufserlebnis möglich macht.

Neben der Shopping Corner bietet der Opera Browser noch weitere Funktionen, die das Einkaufen einfacher und preisgünstiger machen: Die Opera-Erweiterung Opera Coupons wendet automatisch die besten Aktionen und Angebote von Webshops an, Pinboards helfen Nutzern, Links zu sammeln und visuell aufbereitet zu teilen.

John Toskey, Vizepräsident für PC-Browser bei Opera, erklärt: „Wenn man bedenkt, wie die Pandemie die digitale Transformation beschleunigt hat, ist die Erweiterung unseres Browsers um die Shopping Corner ein logischer Schritt. Sie zeigt Operas Engagement für ein nahtloses Einkaufserlebnis für alle, die es leid sind, auf der Suche nach dem perfekten Produkt durch Hunderte von Websites zu surfen.“

Die Shopping Corner wurde in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entwickelt, um Online-Shopping so einfach und vorteilhaft wie möglich zu gestalten. Mit nur einem Klick haben Nutzer:innen nun Zugriff auf zahlreiche Tools, um beim Online-Shopping Geld und Zeit zu sparen. Die besten Angebote, aktuelle Gutscheine, beliebte Shops, Preisvergleiche, Einkaufstrends und Nachrichten befinden sich jetzt direkt in der Seitenleiste des Opera Browsers.

Digitale Transformation pusht Online-Shopping

Online-Shopping boomt: Im Jahr 2021 machte der E-Commerce mit einem Umsatz von etwa 4,9 Billionen US-Dollar bereits 19,6 Prozent des weltweiten Einzelhandelsumsatzes aus. Prognosen zufolge wird der E-Commerce-Umsatz bis zum Jahr 2025 um weitere 50 Prozent wachsen und dann mit etwa 7,4 Billionen US-Dollar fast ein Viertel des gesamten weltweiten Einzelhandelsumsatzes ausmachen. Im Jahr 2020 verzeichneten die weltweiten Einzelhandelsumsätze im E-Commerce mit einem Plus von etwa 26 Prozent zudem den größten Zuwachs aller Zeiten, gefolgt von rund 17 Prozent im Jahr 2021 und voraussichtlich knapp 13 Prozent bis Ende 2022.

Ein Trend, der auch in Deutschland zu beobachten ist: Hier machte der Umsatz durch E-Commerce im Bereich B2C im Jahr 2020 einen Sprung von etwa plus 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 72,8 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 stieg er auf 86,7 Milliarden, für 2022 wird ein weiterer Zuwachs auf über 97 Milliarden Euro erwartet. Einer Befragung des Branchenverbands Bitkom vom November 2021 zufolge kaufen zudem 43 Prozent der Deutschen seit Pandemiebeginn mehr im Internet ein, 87 Prozent gehen davon aus, dass sie auch künftig vermehrt online einkaufen werden.

Alles im Blick: Die Shopping Corner führt alle relevanten Informationen zusammen

Die passenden Angebote beim Online-Shopping zu finden, ist oft mühsam: Das Recherchieren und Vergleichen von Produkten, das Lesen von Bewertungen, die Suche nach Gutscheinen und Rabatten und das Gegenüberstellen von Preisen und Lieferzeiten können schnell Stunden in Anspruch nehmen – Dutzende geöffnete Tabs inklusive.

Operas Shopping Corner vereinfacht dieses Prozedere für Nutzer:innen, indem sie alle benötigten Informationen in der Seitenleiste des Browsers zusammenführt. So können Online-Shopper:innen an einem einzigen Ort recherchieren, sich inspirieren lassen, Alternativen finden und Geld sparen.

Geld sparen mit der Shopping Corner

Die Shopping Corner von Opera bietet mehrere Tools, um beim Online-Shopping Geld zu sparen. Die neue integrierte Suchfunktion ermöglicht es Nutzer:innen, die Produkte, die sie suchen, zu den besten online verfügbaren Preisen zu finden. Sie wird in den USA von Amazon, in Großbritannien und Deutschland von Idealo und in Polen von Ceneo betrieben. Nutzer:innen sind nur einen Klick davon entfernt, die besten Angebote auf dem Markt zu finden, ohne dafür stundenlang im Internet surfen zu müssen. Sie können einfach den Namen und die Marke des gewünschten Produkts eingeben, durch die Optionen scrollen und das attraktivste Angebot auswählen.

Darüber hinaus bietet die Shopping Corner Gutscheine, Angebote und Sonderaktionen von lokalen Partnern. Es ist nicht mehr nötig, das gesamte Web nach den besten Promo-Codes zu durchforsten – sie sind bereits im Coupon-Bereich der Shopping Corner verfügbar.

Die Shopping Corner als echte Zeitersparnis

Online-Shopping muss nicht zeitaufwendig sein. Die Shopping Corner verfügt über eine Rubrik Nachrichten, in der Nutzer:innen sofort die neuesten Produkt-Launches, Trends und seltene Fundstücke entdecken können. Die Funktion Populäre Shops zeigt, wo andere eingekauft haben und welchen Shops sie vertrauen. Mit der Funktion Kürzlich angesehen können Nutzer:innen ihre Einkäufe dort fortsetzen, wo sie aufgehört haben, wenn sie einen Tab geschlossen haben.

Um die Shopping Corner sofort nutzen zu können, müssen Nutzer:innen nur auf das Symbol in der Seitenleiste des Opera Browsers klicken. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Browserbereich hat Opera mit der Shopping Corner ein nahtloses Einkaufserlebnis geschaffen, das nicht zu Lasten der Browser-Geschwindigkeit geht. Mit weiteren integrierten Funktionen und Partnerschaften wird Opera die Shopping Corner weiter ausbauen, um den Bedürfnissen der Nutzer:innen gerecht zu werden.

