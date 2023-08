Sparkassen DirektVersicherung: Wohneigentümer – Elementarschäden umfassend absichern

Elementarschäden nach wetterbedingten Ereignissen nehmen stark zu / Mit dem richtigen Versicherungsschutz vorbeugen / Policen überprüfen / Fast jedes Haus lässt sich versichern

Düsseldorf, im August 2023. Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst auch in Deutschland angekommen. Immer häufiger kommt es zu sogenannten Elementarschäden durch Hochwasser oder Starkregen. Die Sparkassen DirektVersicherung begleitet ihre Kundschaft mit umfassenden Versicherungsprodukten und einem ausgeprägten Schadenservice zuverlässig durch diese Katastrophen – vor allem mit der neuen Wohngebäudeversicherung, die genau für die Abdeckung derartiger Schäden entwickelt wurde. Je nach Bedarf und Budget lassen sich ergänzend zu diesem Produkt kluge und umfassende Versicherungspakete schnüren.

Lediglich 46 Prozent der Gebäude in Deutschland sind gegen Elementarschäden versichert. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Naturkatastrophen bisher selten waren. Mit Blick auf die vergangenen Jahre und auch auf die jüngste Vergangenheit sollte das Thema aber nicht länger auf die leichte Schulter genommen werden. Die Kraft der Naturgewalten nimmt merklich zu. Damit steigt das Risiko für gravierende Elementarschäden erheblich. Jedes der vier Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde – kann sich zu einer nicht zu unterschätzenden Naturgewalt entwickeln, die schlimme Spuren der Verwüstung oder Zerstörung an einem Gebäude hinterlässt. Fegt ein heftiger Sturm oder Regenguss durch die eigene Straße, kann es schnell zu kostspieligen Schäden kommen. Und das betrifft nicht nur ältere Bauten. Deshalb lohnt es sich, jetzt einen Blick in die eigenen Versicherungsunterlagen zu werfen. Ist auch für einen extremen Schadenfall angemessen vorgesorgt?

Vorsorge durch eine sehr gute Wohngebäudeversicherung

Die Wohngebäudeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung fängt finanzielle Folgen nach einer wetterbedingten Katastrophe auf. Egal ob Sturm, Feuer, Blitzschlag, Hagel, Wasserrohrbruch, Überschwemmung oder Erdbeben – alle daraus entstehenden Schäden werden schnell und fachgerecht abgewickelt. Dabei sind folgende Aspekte je nach individuellem Bedarf abgedeckt: Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel, Nässeschäden durch undichte Fugen sowie die Mitversicherung von Ladesäulen, Gartenhäuschen und sogar Schwimmbecken. Im Rahmen der Wohngebäudeversicherung kann bei der Sparkassen DirektVersicherung außerdem ein zusätzlicher Leistungsbaustein gewählt werden, der speziell bei Elementarschäden greift und Schäden durch Überschwemmungs- und Rückstauschäden sowie Zerstörungen und Beschädigungen infolge von Erdbeben abdeckt.

Policen auf den Prüfstand stellen

Auch wenn insbesondere ältere Versicherungsverträge der Wohngebäudeversicherung einen Abschnitt zum Thema Elementarschäden beinhalten, sollten alle Wohneigentümer den tatsächlichen Versicherungsschutz einmal gründlich prüfen. Denn im Extremfall ist der bestehende Schutz meistens unzureichend. Die gute Nachricht: Ganze 99 Prozent aller Häuser in Deutschland sind mittlerweile problemlos (nach-)versicherbar.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



https://www.sparkassen-direkt.de

