15. Controlware Security Day am 21. & 22. September 2023 im Congress Park Hanau

Dietzenbach, 8. August 2023 – Am 21. und 22. September 2023 veranstaltet Controlware den 15. Controlware Security Day im Congress Park Hanau. IT-Verantwortliche und Security-Spezialisten erhalten im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung einen umfassenden Überblick über aktuelle Bedrohungen, innovative Lösungsansätze und neue Anforderungen in der Informationssicherheit.

Die jährlich stattfindende Cybersecurity-Veranstaltung, bei der mehr als 300 Fachbesucher erwartet werden, steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Informationsgewinnung und des Informationsaustausches: Die Teilnehmer erwartet im Congress Park Hanau ein breites Vortragsprogramm mit über 40 Vorträgen renommierter Branchenexperten, das alle Facetten der Cybersicherheit abdeckt. Fünf parallele Vortragstracks – von „Security Strategy & Architecture“ bis „Cloud Security & Security Operations“ machen es den Besuchern dabei leicht, individuelle Schwerpunkte zu setzen und ein passgenaues Programm zusammenzustellen.

Die Highlights der Veranstaltung im Überblick:

– Besucher können sich auf hochkarätige Referenten wie Data Scientist David Kriesel, TV-Moderator & Klima-Experte Thomas Ranft und Wirtschaftshistoriker Prof. Dr. Klemens Skibicki sowie auf aufschlussreiche Keynotes, die neue Perspektiven eröffnen, freuen.

– Über 20 führende Security-Anbieter präsentieren in der großen Herstellerausstellung ihre wichtigsten Innovationen und Technologien aus allen Bereichen der Informationssicherheit – und stehen den Teilnehmern zwei Tage lang für alle Fragen zur Verfügung.

– Mit der „Zentralen Ansprechstelle Cybercrime für die Wirtschaft“ (ZAC) des Hessischen Landeskriminalamts konnte ein bedeutender Partner aus dem behördlichen Umfeld gewonnen werden, der die Unternehmen zur aktuellen Bedrohungslage informiert.

Darüber hinaus bleibt den Besuchern in den Vortragspausen und während des Rahmenprogramms ausreichend Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander, im Rahmen der Partnerausstellung und mit den Experten von Controlware über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Security und über ihre eigenen Projekte auszutauschen.

Die Teilnahme am Controlware Security Day ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter https://www.controlware.de/controlware-security-day/anmeldung.html, wo auch eine detaillierte Agenda mit den Themen aller Fachvorträge zu finden ist. Für Fragen zur Veranstaltung steht Frau Pascale Rudat unter der Telefonnummer 06074/858-241 oder per E-Mail unter pascale.rudat@controlware.de zur Verfügung.

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des Controlware Security Day 2023 veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Round-Table. Wenn Sie den 20. September 2023 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Corinna Köhler Ihre Anmeldung gerne unter 09131/812 81-17 oder per E-Mail an corinna.koehler@h-zwo-b.de entgegen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, IT-Management und Collaboration – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

