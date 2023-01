EZCast Pro zeigt „ZERO LATENCY“ und EZCast ProAV auf der ISE 2023

Außerdem werden der EZCast QuattroPod Lite 2 und der QuattroPod T02+ vorgestellt

New Taipei City, Taiwan, 19. Januar 2023 – EZCast, ein führender Innovator drahtloser Anzeigetechnologien, hat angekündigt, dass EZCast Pro an der ISE 2023 teilnehmen wird, wo eine Reihe neuer Produkte vorgestellt wird, die sich auf professionelle und pädagogische Anwendungen konzentrieren, darunter der EZCast ProAV mit ZERO LATENCY und der neue QuattroPod Lite II mit direkten Vergleichsmöglichkeiten.

Besuchen Sie EZCast Pro auf der ISE 2023, Standnummer 2S720 vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 auf der Fira Barcelona Gran Via.

Das neue EZCast ProAV mit ZERO LATENCY (EZL) liefert A/V-Synchronisation in Echtzeit

Die EZCast ProAV-Serie bietet skalierbare und flexible IP-basierte Lösungen zur Displayerweiterung. Das neueste Modell, der ProAV ZERO LATENCY, liefert in Echtzeit synchronisierte Video-/Audioübertragung über Ethernet (bis zu 150 Meter). Stellen Sie einfach eine Verbindung mit vorhandener CAT 5e- oder besserer Verkabelung her, um eine latenzfreie Übertragung von Inhalten über große Entfernungen zu erreichen. Mit der Möglichkeit, zwischen Sender- und Empfängermodus umzuschalten, und HDMI-Loopback, mit dem Benutzer den Inhalt direkt überwachen können. Ein integrierter 2-Port-Layer-2-Switch ermöglicht die Ausgabe einer einzelnen Quelle an zwei synchronisierte Displays.

Wenn Sie den neuen EZCast ProAV mit ZERO LATENCY testen möchten, hinterlassen Sie bitte Ihre Nachricht unter folgendem Link: https://ezcast-pro.com/contact-us/

Der neue EZCast QuattroPod Lite II unterstützt eine drahtlose 1:1-Anzeige mit geteiltem Bildschirm

Der QuattroPod Lite II ist ein Plug-and-Play-USB-Dongle, der eine drahtlose 1-zu-1- oder 2-zu-1-Bildschirmübertragung mit geteiltem Bildschirm bietet, sodass zwei Bildschirme direkt verglichen werden können – ideal für Bildungs- und Büroumgebungen. Es ist unglaublich mobil und lässt sich leicht in eine Laptoptasche stecken, um es zu Besprechungen oder in den Urlaub mitzunehmen. Inklusive Empfänger und Sender, einfach per USB an jeden Laptop anschließen und über HDMI ausgeben.

EZCast QuattroPod T02+ unterstützt Mainstream-UC-Plattformen

Der QuattroPod T02+ ist ein Plug-n-Play-USB-Dongle, der ein 1-zu-viele-Display-Multicasting bietet. Ideal für Präsentationen bei der Arbeit, in Bildungsumgebungen oder auf Reisen, mit der Möglichkeit, den Anzeigestream zu erfassen und in virtuelle Meeting-Apps wie Zoom, Google Meet, Teams usw. zu übertragen.

Der QuattroPod T02+ lässt sich einfach über USB mit jedem Laptop oder über HDMI von einer Kamera, einem Smartphone, einem optischen Disc-Player oder anderen Quellen verbinden. Verbunden mit einem QuattroPod Receiver R01 kann der T02+ drahtlos auf einen großen Fernseher oder Projektor streamen, damit andere die Inhalte sehen können. Bis zu vier Sender können mit einem Empfänger für einen vierfach geteilten Bildschirm verbunden oder zwischen ihnen umgeschaltet werden, während eine intelligente Touchback-Funktion es Moderatoren ermöglicht, mit dem Display zu interagieren.

Erfahren Sie mehr über die QuattroPod-Serie: https://ezcast-pro.com/quattropod-series-backup/

EZCast Pro Serie

Die EZCast Pro-Serie, einschließlich Pro Dongle II und EZCast Pro Box II, wurde für eine einfache und zuverlässige drahtlose Display-Übertragung in Bildungsumgebungen und Studentenkollaborationen entwickelt. Echtzeit-Notizen ermöglichen es den Schülern, direkt mit der Präsentation zu interagieren, und es bietet 1-zu-viele-Multicasting sowie bis zu vierfach geteilten Bildschirm über Google Cast, AirPlay und Miracast.

Erfahren Sie mehr über die EZCast Pro-Serie: https://ezcast-pro.com/ezcast-pro/

Bitte registrieren Sie sich für den Besuch von EZCast Pro auf der ISE unter: https://ezcast-pro.com/contact-us/

EZCast, im Besitz der Actions Microelectronics Co., Ltd, ist eine Multimedia-Marke mit Sitz in New Taipei City, Taiwan. Das Unternehmen entwickelt innovatives drahtloses digitales Zubehör, Wi-Fi-Dongles, Wi-Fi-Projektoren und Wi-Fi-Präsentationssysteme. Die Produkte werden gründlich getestet und nach hervorragenden Qualitätsstandards verpackt, um den Kunden bequemere drahtlose Anzeigelösungen zu bieten. EZCast ist ein führender Anbieter universeller Bildschirmspiegelungstechnologien. Es ist spezialisiert auf drahtlose Anzeigegeräte wie EZCast Ultra und EZCast TwinX sowie Projektorprodukte wie EZCast Beam J4a und die multimodale Capture-Box EZCast CatchU für Game-Streamer. Sie streben danach, Home-Entertainment-Erlebnisse auf die nächste Stufe zu bringen. Erfahren Sie mehr unter https://www.ezcast.com/ Erreichen Sie sie auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast.

Firmenkontakt

Actions Microelectronics Co., Ltd

Lyndon Tseng

4F.-5, Jhongjheng Rd., Jhonghe Dist. 736

23511 New Taipei City

+886 2 82269979

lyndontseng@actions-micro.com

https://www.ezcast.com/

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Samantha Wang

Section 4, Chengde Road, Shilin Dist No. 182

11167 Taipei

+886228825577

samantha@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.