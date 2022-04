Sonderseminar der Shincheonji Kirche Jesu über Mt 24 „Krieg und Frieden in der Endzeit“

Die Shincheonji Kirche Jesu erhält derzeit sehr viele Anfragen zur Deutung des russisch-ukrainischen Krieges, worüber seit dem 9. April 2022 in Asien, Amerika, Europa und Afrika das Sonderseminar durchgeführt wurde.

Nach übermäßigen Anfragen zur Deutung von Matthäus Kapitel 24, von dessen Inhalten eines Krieges in der Endzeit allgemein bekannt sind, und damit verbunden die sorgenden Anliegen bezüglich des Krieges Russlands gegen die Ukraine und eines möglichen Atomkrieges, wurde ein Sonderseminar von der Shincheonji Kirche Jesu, des Tempels des Zeltes des Zeugnisses, unter der Leitung des Vorsitzenden, Herrn Man Hee Lee, abgehalten.

Der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, Herr Man Hee Lee, hielt persönlich hierüber ein spezielles Seminar, um auf sorgenden Anliegen Antworten darauf zu geben, inwieweit Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums in Verbindung zu setzen ist mit der internationalen Situation des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Das Sonderseminar über das Matthäus-Kapitel 24 mit dem Thema „Krieg und Frieden in der Endzeit“ wurde am 9. April 2022 auf YouTube ausgestrahlt und wurde gleichzeitig in sieben asiatischen Ländern, u.a. Japan, Indien, Malaysia und Indonesien von mehr als 40.000 Menschen, und unter ihnen, Gemeindeleiter und Pastoren, gesehen. Im Anschluss daran bewarben sich 2.000 der Teilnehmer für weiterführende Schulungen.

Mit etwa 600 Pastoren und ca. 45.000 Menschen wurde dieses Sonderseminar am 10. April 2022 mit dem gleichen Thema von dem Vorsitzenden der Shincheonji Kirche Jesu auch in Amerika durchgeführt. Der Vortrag des Vorsitzende wurde mit großes Interesse an der Eschatologie der Bibel verfolgt, welche in dieser Art und Weise zuvor noch nie gehört worden war.

In seiner Predigt offenbarte der Vorsitzende, dass die Inhalte des Matthäus-Kapitels 23 über das erste Kommen des Herrn Jesus Christus sind, und dass das Kapitel 24 über die Zeichen der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus beschreibt, und er wies darauf hin, dass der Krieg der zwei Königreiche in Kapitel 24 des Matthäus-Evangelium über den Glauben handelt, und nicht über den aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Das heißt, dass die Bedeutung des Krieges in Matthäus 24 der Kampf zwischen dem Königreich Gottes und dem Königreich des Teufels ist, und er erklärte auch ausführlich über Babylon, dem Königreich des Teufels und dem Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern aus der Offenbarung der Bibel.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass diese Inhalte durch das Lesen der Inhalte des Propheten Daniels verstanden werden können, wie es auch unser Herr Jesus Christus sagte, und dass der Krieg zwischen den Nationen in der Bibel im Tempel des Zeltes der Offenbarung stattfindet, und es kein Krieg der Welt ist.

Danach löste der Vorsitzende die Bedeutung der einzelnen Verse des Matthäus-Kapitel 24 in Verbindung mit dem Kapitel 13 der Offenbarung, und er kritisierte die Auslegungen der traditionellen Kirchen, welche den in der Bibel beschriebenen Krieg als einen Krieg in der Welt deuten.

Zudem wird Matthäus 24 derzeit erfüllt und die Shincheonji Kirche Jesu erklärt und vermittelt alle Inhalte nach dem 6-W-Prinzip.

Darüber hinaus wird dieses Sonderseminar auch in Deutschland, mit Frankfurt im Zentrum am 22. April und in Afrika mit Zentrum Südafrika und Uganda am 23. April 2022, abgehalten. Die Vorträge können über den offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji Kirche Jesu angeschaut werden, siehe https://bit.ly/SCJyoutube

