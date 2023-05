Solaranlagen mit Leasing und Förderungen finanzieren

Solarmodule sind leistungsfähig wie noch nie. Gleichzeitig fallen seit Anfang des Jahres die Preise. Um die Energiewende weiter voranzutreiben, erhalten Unternehmen, die in alternative Energiegewinnung investieren möchten, zusätzlich über Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zuschüsse von zehn Prozent und mehr der Investitionskosten. Hinzu kommen je nach Bundesland noch regionale Förderprogramme.

Das fördert die Investitionsbereitschaft: „Zurzeit werden besonders stark Photovoltaik-Anlagen für gewerbliche Immobilien nachgefragt. Insgesamt wächst das Interesse an klimafreundlichem Strom, nicht nur aufgrund der enorm gestiegenen Strompreise. Langfristige Treiber sind die Energie- und Mobilitätswende“, erklärt Udo Mann, Geschäftsführer der Hersteller und Banken unabhängigen Leasinggesellschaft FML Finanzierungs- und Mobilienleasing GmbH & Co. KG.

Mittelstand Treiber der Energiewende

Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren erzeugt werden. Dafür beschleunigt der Bund Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das kommt sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft an: „Gemeinden bauen eigene Solarstromanlagen auf kommunale Dächer. Und viele Unternehmen der Transportlogistik fangen an, sich über Möglichkeiten der Alternativen Technik zu informieren. Wir glauben, der Mittelstand wird wesentlich die Transformation hin zu alternativen Energiequellen vorantreiben“, so Leasing-Experte Mann.

Studie: Photovoltaik sichert langfristig Stromverbrauch in Hamburg

Laut einer aktuellen Studie der Technischen Universität Hamburg und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Auftrag des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg ist gerade in urbanen Räumen die gebäudeintegrierte Photovoltaik ausschlaggebend für den Wandel hin zu Erneuerbaren Energien. Neben Einzel- und Mehrfamilienhäusern haben vor allem Gewerbe- und Industriehallen Potenzial. Ein durchschnittliches Jahr auf Basis der Hamburger Wetterdaten vorausgesetzt, können langfristig etwa zwei Drittel des Hamburger Strombedarfs bilanziell durch Solaranlagen abgedeckt werden, so die Wissenschaftler. „Fallbeispiele aus der Studie weisen klar die Wirtschaftlichkeit einer Investition in eine Solaranlage nach. Wird eine Solaranlage zudem mit Leasing, verknüpft mit den aktuellen Förderprämien, finanziert, können Unternehmen von den Vorteilen der Solarenergie profitieren, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen“, betont auch Udo Mann von FML. Die Kombination aus Kosteneinsparungen, Zugang zu modernster Technologie und umweltfreundlicher Energieerzeugung macht Leasing zu einer attraktiven Option für Firmen, die nachhaltig wirtschaften und ihre Energiekosten langfristig senken möchten.

Die FML Finanzierungs- und Mobilien Leasing GmbH & Co. KG aus Hamburg ist eine inhaber-geführte Leasinggesellschaft, die mittelständische Unternehmer bei herstellerunabhängigen Investitionsfinanzierungen berät, um damit zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ihrer Kunden beizutragen. Getreu dem Motto FML – „Flexibler mit Leasing“ bietet das Unternehmen auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene, persönliche Beratung sowie langjährige Branchenkompetenz. Die FML finanziert Leasingobjekte in den Bereichen Maschinen, Landwirtschaft, Medizintechnik, IT- und Kommunikationstechnik, Hafen- und Schiffsausrüstung, Energie & Umwelttechnik, Raumlösungen (Inneneinrichtung sowie mobile Hallen und Lager) und Fahrzeuge (PKW, LKW, Oldtimer, E-Mobility). Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in der Hamburger Speicherstadt wurde 1989 gegründet.

Firmenkontakt

FML – Finanzierungs- und Mobilien Leasing GmbH & Co. KG

Udo F. Mann

Holländischer Brook 2

20457 Hamburg

0049 / 40 / 767 969 -0



http://www.fml.de

Pressekontakt

Bamboo Consulting GmbH

Melanie Lammers

Eppendorfer Weg 95

20259 Hamburg

0049 / 40 / 3346108-0



http://www.bambooconsulting.de

Bildquelle: @pexels_kindel_media