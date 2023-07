Sofortiger Schutz bei Einbruch: Überwachung in Echtzeit

Hartmann Tresore und Planprotect kooperieren

Die Hartmann Tresore AG und die Planprotect AG, zwei führende Unternehmen im Bereich der Sicherheitslösungen für Unternehmen und Privathaushalte, haben sich zusammengeschlossen, um ihren Kunden einen umfassenden und sofortigen Schutz bei möglichen Einbrüchen zu bieten. Durch die innovative Verknüpfung ihrer Dienstleistungen setzen die Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit.

Planprotect installiert hochmoderne Alarmgeber in Verbindung mit Mikrofonen zur Alarmvorprüfung und Lautsprechern zur Live-Täteransprache in den Räumlichkeiten ihrer Kunden. Optional werden Kameras im Außen- und Innenbereich angebracht. Sobald die Echtzeitschutz-Anlage aktiviert ist, erfasst sie in Echtzeit jede verdächtige Aktivität, sei es ein Einbruchsversuch oder das Betreten des Grundstücks.

Die Besonderheit liegt in der Reaktion in Echtzeit. Sobald die Echtzeitschutz-Anlage scharf geschaltet ist und ein Alarm ausgelöst wird, hören und optional sehen die Mitarbeiter der Planprotect-eigenen Notruf- und Serviceleitstelle in die Objekte der Kunden hinein und identifizieren verdächtige Geräusche. Im Falle eines Echtalarms schrecken sie die Einbrecher innerhalb von Sekunden ab. Geschulte Mitarbeiter sprechen die Eindringlinge lautstark an und fordern ein zuvor mit den Kunden vereinbartes Kennwort. Sollte das Kennwort nicht genannt werden, wird unmittelbar die Polizei informiert.

Die vom TÜV-Rheinland zertifizierte Schadenverhinderungsquote* liegt bei 97,45 Prozent ( www.planprotect.de/schadenverhinderungsquote).

Dem Gegenüber steht eine klassische Alarmanlage, die einen Einbruch zwar meldet, den Schaden in der Regel aber nicht verhindert.

Die Notruf- und Serviceleitstelle von Planprotect ist cloudbasiert und entspricht den höchsten Standards. Sie ist eine der modernsten Leitstellen in Deutschland und erfüllt die neuesten Anforderungen und Richtlinien (DIN EN 50518, VdS 3138, ISO 9001). Sie ist das Herzstück des Echtzeitschutzes und gewährleistet eine zuverlässige und professionelle Alarmbearbeitung. Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr.

Als Ergänzung zu diesem revolutionären Sicherheitssystem präsentiert Hartmann Tresore den „SmartTresor“. Diese intelligenten Tresore sind mit einer Einbruchmeldeanlage (EMA) gekoppelt, die nahtlos mit Echtheitsschutz von Planprotect zusammenarbeitet.

Die Vorteile des SmartTresors sind vielfältig. Die EMA überwacht automatisch, ob der Tresor ordnungsgemäß verschlossen ist, sobald das System aktiviert wird. Nach der Aktivierung des Echtzeitschutzes kann der Tresor nicht mehr mit einer PIN geöffnet werden. Jeder Versuch, den Tresor zu öffnen, wird als Einbruchsversuch erkannt, und eine Meldung wird an die Notruf- und Serviceleitstelle gesendet. Gleiches gilt auch bei einem Sabotageversuch.

Für den Fall, dass die Echtheitsschutz-Anlage noch nicht scharf geschaltet ist, weil sich zum Beispiel noch ein Mitarbeiter im Gebäude befindet, gibt es zudem eine intelligente Überfallmeldung. Fordert ein Einbrecher den Mitarbeiter auf, den Tresor zu öffnen, kann dieser neben seiner üblichen PIN eine sogenannte „Bedrohungs-PIN“ eingeben. Diese löst einen stillen Alarm sowie eine Meldung an die Notruf- und Serviceleitstelle aus, die alle weiteren Schutzmaßnahmen in die Wege leitet. https://www.hartmann-tresore.de/planprotect/ und www.planprotect.de

Die Hartmann Tresore AG gehört zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren und -Waffenschränken. Die HT-Gruppe verfügt über fünf Niederlassungen in Deutschland sowie sechs Standorten in Europa und dem Mittleren Osten. Zum Produktprogramm gehören nach Euro-Norm geprüfte und zertifizierte Tresore in allen Größen und Widerstandsgraden, unter anderem einbruch- und feuersichere Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke, Möbel- und Wandtresore, Schlüsseltresore und Schlüsselmanagement-Systeme, Einwurf- und Deposittresore, Waffenschränke, Wertraumtüren, Wertschutzräume sowie Schließfachanlagen. Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen für Handel, Industrie, Hotellerie und Gastronomie, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die Automobilbranche sowie für Filialisten.

Bereits vor mehr als 150 Jahren betrieb die Familie Hartmann eine Schmiede und Stellmacherei in Wewer bei Paderborn. In den 80er Jahren griffen Elvira Weidemann und Christoph Hartmann die Metallbautradition auf und spezialisierten sich auf den Bereich Tresore. Die Hartmann Tresore AG befindet sich noch immer in Familienbesitz. Die Arbeitsabläufe und -prozesse des Unternehmens sind nach DIN EN ISO 9001 von der VdS GmbH zertifiziert.

Bildquelle: iStock-949216532