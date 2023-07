Deutschlands TOP 10 Plakate 2023 stehen fest

Pressemitteilung vom 17.07.2023

Die Vorjury des BEST 18/1 Awards hat lange getagt, um sich schlussendlich für die TOP10 aus 244 Einsendung zu entscheiden.

Hinzu kam, dass in diesem Jahr neben dem klassischen 18/1-Format (Großfläche) auch Bedingung war, das Motiv im Format 8/1 (Litfaßsäule) und 4/1 (City-Light-Poster) einzureichen. Hier war die Umsetzung ein interessantes Beurteilungskriterium.

Die weiteren Formate stellten in diesem Jahr aber vor allem die Kreativen vor eine weitere Aufgabe und daher freute man sich umso mehr, dass zahlreiche Einsendungen am 11.06.2023 vorlagen.

Auf der Homepage www.best18-1.de stehen alle TOP10-Motive in allen 3 Formaten zur Verfügung. Wir sind gespannt, wer zur Preisverleihung durch das Live-Voting der rund 1.000 Gäste am 21.09.2023 in der Halle Tor2 auf Platz 1 gewählt wird.

Die kreative Einreichungsagentur auf Platz 1 erhält neben Ruhm und Ehre 10.000 Euro cash und das Unternehmen eine bundesweite Aussenwerbekampagne inkl. Druck und Klebung im Mediawert von 1.000.000 Euro. Somit ist und bleibt der BEST 18/1 Award deutschlandweit der höchstdotierte Plakatwettbewerb.

Alle Informationen zum BEST 18/1 und den Teilnahmebedingungen und den Sponsoren finden Sie unter: www.bestnew18-1.de

ASS Werbe GmbH

Ansprechpartnerin: Stefanie Kraus

Girlitzweg 30

50829 Köln

fon 0049 221 94982921

fax 0049 221 94982970

kraus@asswerbe.de