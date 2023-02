sms77 setzt neue Segel mit der Marke seven communications

sms77 stellt sich mit seiner neuen Marke seven internationaler auf

Mit der Firmierung zu seven communications GmbH Co. KG setzt das Kieler Messaging-Unternehmen seine Segel konsequent in Richtung cloudbasierte Customer-Experience-Lösung. Nach fast 20 Jahren im Business ist der Messaging-Anbieter längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen und stellt sich mit der neuen Marke seven internationaler auf.

Der Markenname seven steht für vereinfachte Kommunikation und zuverlässigen Service. „Der alte Name sms77 ist uns gewissermaßen zu klein geworden. Wir bieten unseren Kunden umfangreichere Funktionen an einem Ort, die einfach zu bedienen sind und dabei übersichtlich bleiben. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden weiterhin von den Ansprüchen, die wir bisher an unsere Produkte und Dienstleistungen gestellt haben: sie müssen qualitativ hochwertig, einfach zu nutzen sowie DSGVO-konform sein“, beschreibt Christian Leo, Geschäftsführer von seven, die neue Ausrichtung.

Aus dem einfachen SMS-Versand ist mittlerweile ein vielseitiges Produktangebot entstanden

Mit leistungsstarker API und umfangreichen Produkten wie Voice und SMS unterstützt der zuverlässige Messagingdienst seit Jahren die Kommunikation seiner Kunden. Ursprünglich hatte sms77 einen einzigen Zweck: Privatpersonen sollten günstig SMS versenden können. Der neue Namen seven hebt den SMS-Fokus endgültig auf. Wichtige Kriterien bei der Namensfindung waren unter anderem, dass der neue Name kurz, international und unverwechselbar auszusprechen ist.

Über die Jahre hat sich der Service organisch weiterentwickelt. Mittlerweile richtet sich das Angebot von seven an Unternehmen, Organisationen, Vereine und Selbstständige, die ihren Kunden und dem eigenen Team im DACH-Raum und darüber hinaus vereinfachte Kommunikationswege anbieten wollen. Nähere Informationen zum etablierten Full-Messaging-Dienstleister finden sich unter: www.seven.io

Der Fokus liegt zukünftig mehr auf CCaaS-Anwendung

2023 will seven seinen Service noch weiter ausbauen und sich auf die cloudbasierte Customer-Experience-Lösung „Contact Center as a Service“ (CCaaS) fokussieren. Wenn sich betriebliche Anforderungen ändern, ist CCaaS die ideale Lösung. Kunden können die bereitgestellten CCaaS-Features flexibel und kostensparend für sich nutzen.

„Die ersten Funktionen, die wir implementieren wollen, sind eine automatisierte Opt-In- und Opt-Out-Funktion fürs SMS-Marketing und die Möglichkeit, OTPs (One-Time-Passwords) direkt über uns zu erstellen und bestätigen zu lassen. Danach soll eine Art Integrationsoberfläche folgen, in der Kunden ihre gewünschten Anbindungen direkt „zusammenklicken“ können, ohne sich extra über Plattformen wie Zapier oder IFTTT verbinden zu müssen.

Wir möchten unseren Kunden nicht nur den Versand von Nachrichten, sondern auch die Möglichkeit zur umfassenden und vereinfachten Kommunikation an einem zentralen Ort bieten. Dazu entwickeln wir uns mit CCaaS weiter, auch über die 160 Zeichen der SMS hinaus“, beschreibt Christian Leo abschließend die zukunftsweisende Mission von seven.

seven communications GmbH Co. KG mit Sitz in Kiel ist bereits seit 2003 vertrauensvoller Partner für Lösungen rund um die Kommunikation. Mit mehreren hundert Millionen versandten SMS bietet der Full-Service-Messaging-Dienstleister etablierte und stabile Schnittstellen zur Benachrichtigung von Kunden und Mitarbeitern. Die Umfirmierung zur seven communications GmbH Co. KG in 2023 ist die konsequente Weiterentwicklung von sms77. Im gesamten DACH-Raum vertrauen mittlerweile tausende Kunden auf die Kompetenz von seven und auch international stellt sich das Unternehmen mit erweiterten CCaaS-Anwendungen breiter auf.

Mehr Infos unter: www.seven.io

Firmenkontakt

seven communications GmbH & Co. KG

Christian Leo

Willestr. 4-6

24103 Kiel

+494313014927-0

support@seven.io

https://www.seven.io

