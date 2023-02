MotoBoards x ABF 2023!

Wir waren auf Norddeutschlands größter Freizeitmesse

Der Stand von MotoBoards auf der ABF

MotoBoards war vom 01.02.23 bis zum 05.02.23 auf der ABF Hannover! Wir blicken zurück auf fünf erfolgreiche Messetage!

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei zahlreichen Besuchern an unserem Stand, die sich über den Sport MotoSurfing informieren wollten. Zudem konnten

sie unsere MotoBoards gleich fleißig auf der Testfläche mit einer Probefahrt ausprobieren.

Wir sind absolut begeistert von der Resonanz, die wir bekommen haben! Vielen Dank nicht nur für die vielen interessanten Gespräche auf der Messe, sondern auch

für die rege Teilnahme an unserem Gewinnspiel, bei dem sogar der Hauptgewinn gezogen wurde!

Insgesamt geht eine für uns tolle Messe zu Ende! Wir hoffen, dass wir uns auf der nächsten Veranstaltung wieder begrüßen bzw. sehen, um weiter Kontakt halten zu können!

Weitere Informationen zu dem MotoSurfing, MotoSkating oder MotoBoards unter: MotoBoards

MotoBoards ist der Spezialist in Europa für motorisierte Surfbretter, Stand up

Paddling und Wassersport Zubehör. Neben dem Verkauf von motorisierten Surfbrettern von den führenden Herstellern, bieten wir ein umfassendes Service-Angebot an. Angefangen von der passenden Beratung, der Schulung und dem Verkauf, bieten wir alles aus einer Hand. In unserem Testcenter könnt ihr verschiedene Boards ausprobieren und das passende Board für euch finden.

Wir bieten aber auch verschiedene Produkte aus dem

Freizeitbereich an, wie Zelte, Beachwear, E-SkateBoards oder Transportmöglichkeiten.

Damit euer Tag am und auf dem Wasser noch angenehmer wird.

MotoBoards – The next step in the evolution

MotoBoards

Lise-Meitner-Straße 7b

30916 Isernhagen

E-Mail: info@motoboards-support.de

Telefon: + 49 – (0) 511 515277 20

WhatsApp: 0151 40454915

