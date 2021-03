Smarter Spamschutz für die FRITZ!Box ab sofort im Handel erhältlich – tellows Anrufschutz jetzt auch bei Amazon, Conrad & Reichelt

tellows, der führende Anbieter für Lösungen gegen Telefonspam auf dem Festnetz, erklärt den Einstieg in den Einzelhandel. FRITZ!Box-Besitzer können den Anrufschutz kinderleicht im eigenen Router einrichten. Onlinehändler wie Amazon, Conrad und Reichelt bieten das Produkt bereits im Onlineshop an.

(Bennewitz, 10.03.21) Die Anzahl von Beschwerden unerwünschter Anrufe sind seit 2016 um 90% gestiegen.* Insbesondere auf dem Festnetz-Anschluss werden vermehrt unerwünschte Anrufe gemeldet. Kommt die eigene Telefonnummer erst einmal in Umlauf, ist Telefonterror durch Betrüger und Werbeanrufer vorprogrammiert. Ohne die Telefonnummer zu wechseln, hilft oftmals nur eine Anruferkennung oder Blockierung, um die unliebsamen Anrufer zu stoppen.

Anruferkennung neu gedacht – Spamfilter auf dem Festnetz

Seit 2014 bietet tellows ein eigenentwickeltes Produkt an, um Anrufe auf dem Festnetz zu erkennen. Mit dem Fokus auf der FRITZ!Box, den am meisten genutzten Router in Deutschland, entwickelte tellows eine Anruferkennung, die direkt in die FRITZ!Box integriert wird.

Angesichts umfangreicher Software-Updates von AVM im letzten Jahr, ermöglichen aktuelle FRITZ!Box-Modelle eine Integration für Online-Telefonbücher. Diese Technologie macht sich die Verbraucherschutzfirma zunutze und stellte einen eigenen Server zur Synchronisation von Spamtelefonnummern als Telefonbuch bereit. Der Anrufschutz beinhaltet danach ein Telefonbuch mit allen aktuell als gefährlich eingestuften Rufnummern.

Der tellows Anrufschutz war bisher nur über den Onlineshop von tellows.de als digitales Produkt verfügbar. Jetzt ist der Anrufschutz auch physisch im Handel angekommen. Das Produkt kommt mit einer Anleitung und einem Lizenzcode und ist auf bekannten Händlerplattformen wie Amazon sowie im Online-Sortiment von Elektronikmärkten wie Conrad und Reichelt bereits verfügbar.

Einfache Lösung mit starker Wirkung

Für von Telefonspam geplagte Menschen schafft der Anrufschutz Ruhe und ermöglicht ein angenehmeres Telefonerlebnis – zu Hause und im Büro. Technisches Know-how sowie eine umfangreiche Anleitung oder Software sind für die Einrichtung nicht notwendig. Nach der Aktivierung mittels Lizenzcode bietet der Anrufschutz für 2 Jahre stets aktuelle Sperrlisten und schützt einen ganzen Haushalt.

Der Anrufschutz wurde in den letzten Monaten stetig verbessert, um mehr Möglichkeiten, wie etwa eine Personalisierung, zu bieten und die Funktionsfähigkeit mit neuen Software-Updates sicherzustellen. Damit können eigens bewertete Rufnummern auf der Plattform www.tellows.de automatisch mit dem Telefonbuch synchronisiert werden ohne im Router Anpassungen vornehmen zu müssen.

»Wir bei tellows beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit dem Thema Anrufschutz und Anruferkennung. Ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Produkt viele Menschen noch einfacherer vor unerwünschten Anrufen schützen können«, betont Stefan Rick, Geschäftsführer der tellows UG. Der Anrufschutz kann jetzt im Handel für € 19,99 erworben werden.

