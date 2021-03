Fernstudium Tourismus-Fachwirt an der FernAkademie Touristik zu Sonderkonditionen!

Geprüfter Tourismus-Fachwirt (IHK), endlich Zeit für die eigene Karriere. Berufsbegleitend, BAföG gefördert und rundum flexibel.

Mit dem Fernstudium Tourismus-Fachwirt (IHK), investieren Sie in die eigene Karriere und gehen gestärkt aus der Krise, denn wie immer bieten Krisen auch Chancen. Mit diesem Abschluss öffnen sich für Sie die Türen in den Führungsetagen von Reiseveranstaltern, Reisemittlern und Verkehrsträgern, sowie in der Hotellerie und im Bereich Messe-Event.

In Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin „TRVL COUNTER“ bieten die FernAkademie Touristik noch bis zum 31.März 2021 Sonderkonditionen an.

Fernstudium Gepr. Tourismus-Fachwirt (IHK)

– Aufstiegsqualifikation mit einer durchschnittlichen Studiendauer von 18 Monaten, IHK Abschluss, Gepr. Tourismus-Fachwirt (Bachelor CCI)

– Studienbeginn jederzeit, auch kurzfristig

– Individuelle Studiengestaltung, berufsbegleitend, mobil, zeit- & ortsunabhängig.

– Keine Präsenzzeiten, kompetente, durchgehende Studienbegleitung & Prüfungsvorbereitung.

– Liquiditätsschonend, erste Gebührenzahlung erst nach „Corona“

– BAföG* Förderung möglich (für deutsche Staatsbürger*)

– Online Campus mit diversen Features, Jobbörse, Trainings & Foren

Weitere Informationen zum Fernstudium finden Sie hier: https://www.fernakademie-touristik.de/aktuell/unser-angebot-fuer-trvl-counter-leser/

Als erfahrene Experten der Reisebranche gründeten wir 1997 die FernAkademie Touristik mit Sitz in der Bildungsstadt Münster. Seitdem entwickeln wir für unsere Teilnehmer staatlich zertifizierte Fernstudiengänge im Bereich der touristischen Aus-und Weiterbildung. Im Jahr 2000 erweiterten wir das Angebot um den Bereich Messen, Kongresse und Events. Bundesweit exklusiv bieten wir seit 2014 die Ausbildung zum Gepr. Tourismus-Fachwirt (IHK)/Bachelor CCI) per Fernstudiengang.

