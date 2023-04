Sisel International relauncht das Europa-Geschäft

Neue Produkte: Sisel bereichert seine ohnehin schon einzigartige Produktpalette um weitere innovative Produkte, die mit Blick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher entwickelt wurden. Allen voran das revolutionäre Turn&Burn™-System zur Gewichtsreduzierung, das weiße Fettzellen, die Kalorien speichern, in Energie für braune Fettzellen umwandelt, die Kalorien VERBRENNEN! Die wissenschaftlich erprobten Inhaltsstoffe in den Daytime- und Nighttime-Formeln versetzen den Körper effizient in einen thermogenen Zustand und erhöhen so die Fähigkeit des Körpers, Fett zu verbrennen, Gewicht zu verlieren und ein gesundes Gewicht zu halten.

Neue Preise: Sisel hat die Produktpreise in Europa um durchschnittlich 12 % gesenkt! Jetzt erhalten die Verbraucher noch mehr der hochwertigen, wirksamen Sisel Safe®-Produkte des Unternehmens für ihr Geld.

Neue Werbeaktionen: Regelmäßige monatliche Werbeaktionen bieten kostenlose Produkte und/oder erhebliche Rabatte auf ausgewählte Produkte an. Bis Ende April steht allen neuen Vertriebspartnern, die dem Unternehmen beitreten, eine kostenlose Anmeldung zur Verfügung. Und Sisel Europe bietet jetzt dauerhaft kostenlosen Versand für qualifizierte Bestellungen an. Das Unternehmen verzichtet auch auf die Eintrittsgebühr für alle Vertriebspartner aus Europa und lädt zur Teilnahme am jährlichen Mower Mountain-Event vom 15. bis 17. Juni in die wunderschönen Rocky Mountains von Utah ein.

Neue Zahlungsmethode: Sisel freut sich, bekannt zu geben, dass die Möglichkeit der SEPA-Zahlung (Lastschrifteinzug) zurück ist, mit einer noch bequemeren und einfacheren Zahlungsabwicklung als je zuvor.

„Zum Relaunch unseres Sisel-Geschäfts in Europa möchte ich alle europäischen Verbraucher einladen, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Sisel-Produkte zu erleben, ebenso wie die finanziellen Vorteile des Sisel-Geschäfts, einschließlich unseres Vergütungsplans, der einer der attraktivsten und lukrativsten in der gesamten Network-Branche ist“, sagt Tom Mower Jr., Mitbegründer und Präsident des Unternehmens.

Im Rahmen des Europa-Relaunches werden Milo Acosta, Global Sales Director, und Amalia Sekerakova, Europe Operations Manager, monatliche Telefonkonferenzen zum Vergütungsplan und Schulungen zum Geschäftsaufbau abhalten. Sie werden im Mai auch eine Europa-Relaunch-Tour durch mehrere europäische Städte veranstalten.

Der Relaunch startet am 27. April 2023 um 19:00 Uhr (MESZ) mit einem internationalen Zoom-Call, bei dem Tom Mower Jr. und Milo Acosta sämtliche Neuerungen persönlich vorstellen werden und auch den Startschuss für die europäische Gewichtsverlust-Challenge geben.

https://us02web.zoom.us/j/8018221590

„Die Zukunft unseres europäischen Geschäfts ist strahlender denn je, da wir zusammenkommen, um Gesundheit, Wohlstand und Glück zu verbreiten“, so Tom Mower Jr.

Sisel stands for Science, Innovation, Success, Energy and Longevity.

Kontakt

SISEL International AG

Amalia Sekerakova

Grundacher 5 60

6060 Sarnen

+421917743564



http://www.sisel.net

