Einfache Zusammenarbeit mit simpleshow’s Kommentarmodus

Das neue Feature der simpleshow-Plattform ermöglicht die übersichtliche Abbildung von Feedbackprozessen mit Teammitgliedern und Dritten.

19. April 2023 – Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Der neue Kommentarmodus von simpleshow macht die Contenterstellung noch effizienter. Er unterstützt eine nahtlose Zusammenarbeit mit Aktualisierungen und Feedback in Echtzeit.

Sandra Böhrs, CMO von simpleshow, erklärt:

„Mobiles Arbeiten ist mittlerweile ein etablierter Standard für die meisten Unternehmen. Es ist entscheidend, dass Teams schnell und effektiv an Projekten zusammenarbeiten können. Die überwiegende Mehrheit unserer Kunden spiegelt uns, dass ihre Erklärvideos für die interne und externe Kommunikation unternehmensinternen Freigabeprozessen unterliegen. Unsere neue Funktion ermöglicht jetzt ein interaktives und konsolidiertes Feedback auf einen Blick. Dies verkürzt die effektive Videoerstellungszeit unserer Kunden und vereinfacht die Zusammenarbeit bei der Produktion von Videoinhalten.“

Das neue Feature ermöglicht es nicht nur im Team zusammenzuarbeiten, sondern erlaubt es auch, externe Mitarbeiter oder Dritte einzuladen. Diese Abstimmung von Videoprojekten ohne Systembrüche verbessert und vereinfacht die Stakeholder-Kommunikation. Der neue Kommentarmodus ist dabei höchst intuitiv. Ersteller laden Kommentatoren ein, die ihr Feedback live auf der Bildebene oder dem Videoskript hinzufügen können. Alle Kommentare sind durchsuchbar, können gefiltert und als erledigt markiert werden.

simpleshow ist die Pionierplattform für digitale Produkte und Services rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, ermöglicht es der Marktführer jedem, komplexe Themen verständlich und ansprechend zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker ermöglicht es Benutzern, mit nur wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die aus jahrelanger Erfahrung in der Produktion von Zehntausenden von Videos und E-Learning-Kursen in über 50 Sprachen entsteht. Das Team von simpleshow betreut Kunden aus Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern.

