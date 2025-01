Simulation in Elektronik und Optik: Aktuelles aus Industrie und Forschung

Erste CADFEM Conference des Jahres am 27. Februar in München

München, 22. Januar 2025 – Noch gut ein Monat bis zum Start der insgesamt neun internationalen Konferenzen des Simulations-Spezialisten CADFEM in diesem Jahr. Beim ersten Event am 27. Februar im Science Congress Center in München dreht sich alles um Simulationstechnologien für das Engineering in den Anwendungsfeldern Elektronik, Optik und Photonik.

Die Conference bietet neben einer Fachausstellung Diskussionen und Vorträge zu aktuellen technischen Entwicklungen und Herausforderungen. So gehen die Referenten im Part zur Elektronik unter anderem auf die permanent ansteigenden Datenraten ein. „Dieser Anstieg betrifft kabelgebundene wie drahtlose Datenübertragung gleichermaßen und stellt für die Elektronikbranche große Herausforderungen dar“, erklärt Alexander Shalaby, Experte für elektromagnetische HF-Simulationen bei CADFEM. „Die Signalintegrität bei den enormen Übertragungsgeschwindigkeiten kann schon lange nicht mehr verlässlich durch Trial-and-Error-Ansätze sichergestellt werden. Dies ist praktisch nur noch durch genau dafür entwickelte Simulationssoftware machbar.“

Realitätskonforme Simulation komplexer digitaler Netzwerke

Entsprechende Vorträge und Bast-Practice-Beispiele dazu liefert unter anderem Mathias Magdowski von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der über die simulationsgestützte Einkopplung elektromagnetischer Felder in Leitungen referiert. Maha Koraichi von Harman Becker Automotive Systems erläutert die realitätskonforme Simulation von Automatisierungslösungen und komplexen Connected Services.

Markus Mayrhofer von tridonic, Marktführer in Sachen Lichttechnologie in Industrie, Handel, und Bildungssektor, spricht über digitale Optimierungsmöglichkeiten für Wireless-Anwendungen in der Lighting Branche. Sein Anwendungsbereich zeigt, wie eng die beiden Themen der CADFEM Conference in München miteinander verwoben sind. Im zweiten Schwerpunkt Optik & Photonik geht es nämlich um die Bereiche optische Sensoren, Lasertechnologie, Beleuchtung und abbildende Systeme sowie photonische Komponenten und photonische integrierte Schaltkreise (PIC).

Schneller zu hochgenauen optischen Lösungen kommen

Dabei stellt unter anderem Jan Kaster von der Carl Zeiss AG die Optimierung von Surrogatmodellen (Ersatzmodellen) bei der Entwicklung in der Optomechanik vor. Orestis Hassomeris, Entwicklungsingenieur bei ifm electronic, erklärt, wie man mit Hilfe von Simulation schneller zu hochgenauen optischen Sensoren kommen kann.

„Die Simulation bietet gerade auch im Bereich Optik die Möglichkeit mit einem hohen Grad an Effizienz und Genauigkeit schnell zu marktfähigen Lösungen zu kommen“, betont in diesem Zusammenhang Dr. Ervand Kandelaki, Business Development Manager Optics und Photonics bei CADFEM. „Die Folge sind klare Wettbewerbsvorteile und langfristig niedrigere Kosten bei hohem Output.“

Die CADFEM Conference Series 2025 umfasst insgesamt neun Events in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Jeder Termin bietet Keynotes und fachlichen Austausch zu Simulation und Digital Engineering in ausgewählten Themenfeldern aus dem Ingenieur-Alltag. Die Veranstaltungen ermöglichen Experten aus ganz Europa eine Plattform, um sich zu vernetzen, Erfahrungen aus der Entwicklung und aus realisierten Projekten auszutauschen und so das Digital Engineering voranzutreiben. Sie dauern jeweils einen Tag, die Teilnahme ist kostenlos.

Mehr Informationen und Anmeldung unter https://www.cadfem.net/en/cadfem-informs/events/cadfem-conference-series/cadfem-conference-munich-2025.html

CADFEM wurde 1985 – vor 40 Jahren – in Deutschland gegründet und ist heute mit mehr als 600 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit fast 6.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Firmenkontakt

CADFEM Germany GmbH

Alexander Kunz

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889



https://www.cadfem.net/

Pressekontakt

CADFEM / Claudius Kroker · Text & Medien

Claudius Kroker

Am Schammacher Feld 37

85567 Grafing b. München

+49 (0)8092 7005-889



https://www.cadfem.net/

Bildquelle: Ansys