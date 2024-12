Sharp Europe übernimmt Apsia

Die Akquisition von Apsia ist der nächste Schritt von Sharp im Rahmen der Strategie zur Expansion des Bereichs IT-Dienstleistungen in Europa

London, 10. Dezember 2024 – Sharp, ein führender Anbieter von Produkten und Services im Bereich Business-Technologien, hat Apsia übernommen. Das französische Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich digitale Transformation und Cloud-Integration.

Apsia erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von über 22,5 Millionen Euro und beschäftigt aktuell mehr als 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen in den Bereichen Cloud-ERP, Cloud-CRM, Cybersicherheit, Daten/IA & Cloud-Analytik sowie Beratungs- und Implementierungs-Services. Diese strategische Akquisition stärkt die Position von Sharp als IT-Dienstleister in ganz Europa und folgt auf signifikante Investitionen in Großbritannien und in der Schweiz in den vergangenen Jahren, die zu erheblichem Wachstum in diesem Bereich geführt haben.

„Die Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt für Sharp Europe, da wir auf diese Weise unsere Präsenz im Markt und unser Angebot im Bereich IT-Services in der Region noch weiter ausbauen und erweitern können“, sagt Yoichi Tomota, President of Sharp Electronics Europe. „Wie bei Sharp steht auch bei Apsia der Kunde im Mittelpunkt. Das entspricht unserer Strategie, die dynamischen Anforderungen unserer Kunden in ganz Europa konsequent zu priorisieren.“

„Wir freuen uns, in Zukunft Teil eines Innovationspioniers wie Sharp zu sein. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es uns, unser Angebot zu erweitern und somit den immer komplexeren Bedürfnissen unserer Kunden und den Anforderungen der Cloud-Transformation gerecht zu werden“, so Olivier Massonnat, CEO von Apsia. „In Zukunft werden wir so eine noch größere Bandbreite an Kunden bei Herausforderungen in diesen Bereichen unterstützen können, darunter beispielsweise die Vorbereitung zur Implementierung von künstlicher Intelligenz in Management-Anwendungen.“

Apsia bringt erweitertes technisches Know-How in das Sharp-Portfolio ein und stärkt damit die Position von Sharp als zuverlässiger Partner für die Umsetzung von IT-Projekten in kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen. Apsia wird weiterhin unter eigener Marke auf dem französischen Markt tätig sein.

Sharp Europe unterstützt Kunden im privaten und öffentlichen Sektor sowie in den Bereichen Bildungswesen und Behörden mit IT-Dienstleistungen, MFPs sowie weiteren fortschrittlichen Business-Technologien und Kollaborationsplattformen.

Sharp Europe ist Teil der Sharp Corporation, einem globalen Technologieunternehmen mit weltweit mehr als 42.000 Mitarbeitern und umfassender Innovations-Expertise im B2C- und B2B-Bereich.

Über Sharp Electronics Europe

Sharp Europe ermöglicht es KMU wie auch großen Unternehmen und Organisationen in ganz Europa, ihre Leistung zu steigern und sich durch eine Reihe von Business-Technologie-Produkten und -Dienstleistungen an den Arbeitsplatz der Zukunft anzupassen.

Mit Hauptsitz in London, bedient Sharp in Europa Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor, dem Bildungswesen und der Regierung. Sharp bietet ein Portfolio, das von Desktop-Druckern über Multifunktionsdrucker, interaktive Monitore und Displays, die auf der weltweit modernsten Flachbildschirmtechnologie basieren, bis hin zu Kollaborationsplattformen und IT-Dienstleistungen reicht.

Als Teil der Sharp Corporation und mit der Unterstützung von Foxconn, investiert Sharp Europe in neue Technologiebereiche, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern, und geht damit in der Branche mit gutem Beispiel voran. So entwickelte Sharp auch den weltweit ersten kommerziell erhältlichen 8K-Monitor und brachte 2019 das weltweit erste, von Microsoft für Skype for Business zertifizierte, Collaboration Display auf den Markt.

Mehr darüber, wie Sharp Europe die Zukunft der Arbeit verändert, erfahren Sie unter www.sharp.eu

