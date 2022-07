Selzer Reiff Notare: Notar für Immobilien in Frankfurt und Umgebung

Notare beurkunden Immobiliengeschäfte, sie erstellen Kaufverträge für Häuser, Wohnungen, Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke und kümmern sich um eine rechtsichere Abwicklung.

Frankfurt, 28. Juli 2022 – In ihrem Notarbüro im Frankfurter Westend kümmern sich die Notarinnen Bettina Selzer und Sonja Reiff um die rechtmäßige Abwicklung von Immobiliengeschäften. Ihre langjährige Expertise in diesem Bereich stellen sie sowohl für Bauträger, Investoren, Kapitalanleger, Familienunternehmen, Makler und gewerbliche Immobilienverkäufer zur Verfügung als auch, wenn jemand ein Haus, ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung privat verkaufen oder kaufen möchten.

Den besonderen Schwerpunkt ihres Notarbüros im Bereich Immobilien stellen die Notarinnen nun auch auf einer eigenen Seite im Internet vor. Unter der Internetadresse https://www.immobilien-notar.info finden Interessenten ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Leistungsbereichen, z.B. zum Kauf von Grundstücken, Wohnungen, Mehrfamilienhäusern, Gewerbeimmobilien, zum Bauträgervertrag, zur Schenkung und Übertragung von Immobilien oder zu Grundschulden.

Weiterführende Informationen zu den Aufgaben des Notars sowie zum Verkauf und Erwerb von Immobilien bietet eine Liste „häufig gestellter Fragen“ (FAQ Immobilienkauf). Einzelne Fragestellungen werden in Fachbeiträgen aufgegriffen und näher erläutert. Zudem gibt es Beispielkalkulationen zu den Notarkosten für Objekte unterschiedlicher Größe sowie einen Download-Bereich mit Checklisten und zusätzlichen Informationen.

„Der Verkauf oder Kauf einer Immobilie ist für viele Menschen ein Rechtsgeschäft mit besonderer Tragweite. Daher hat der Gesetzgeber die Beurkundung durch einen Notar zwingend vorgeschrieben. Der Notar kümmert sich um die rechtssichere Abwicklung des Kaufvertrages und schützt damit gleichermaßen Verkäufer und Käufer. Die hierfür anfallenden Gebühren sind übrigens bundeseinheitlich im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt und bei jedem Notar gleich“, erklärt Notarin Bettina Selzer.

Als besonderen Service für ihre Mandanten bietet das Notarbüro Selzer Reiff Notare auch die Erstellung eines Immobilienkaufvertrages innerhalb von nur 24 Stunden an. „Gerade bei gewerblichen Immobiliengeschäften muss es oftmals schnell gehen“, erläutert hierzu Notarin Sonja Reiff. „Wenn uns die erforderlichen Unterlagen und Informationen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, können wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden den Entwurf des Immobilienkaufvertrages erstellen und versenden.“

Selzer Reiff Notare für Immobilien in Frankfurt

In ihrem Notarbüro in Frankfurt am Main bieten Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff sämtliche notariellen Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei im Grundstücksrecht und Immobilienrecht.

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. Seit einigen Jahren sind RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff ausschließlich als Notare tätig. Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Infos zu den Notaren: https://www.selzer-reiff.de/notare/

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

Firmenkontakt

SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17

presse@selzer-reiff.de

https://www.selzer-reiff.de

