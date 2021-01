Komplettlösung für Auftragsfertiger

Auftragsfertiger in der metallverarbeitenden Industrie suchen oft vergeblich nach ERP-Software, welche ihre Wertschöpfungskette mit minimalem Einführungs- und Pflegeaufwand effizient unterstützt. Die FAUSER SUITE mit ihren Modulen für ERP, MES und BDE wurde speziell für sie entwickelt. Ihre Module von der Auftragsabwicklung mit Kalkulation und Nachkalkulation über die Fertigungsfeinplanung bis zur Betriebsdaten-Erfassung erfüllen die speziellen Bedürfnisse der Einzel-, Projekt- oder Kleinserienfertigung und ergänzen sich zur digitalen Drehscheibe aller Fertigungsinformationen.

Die FAUSER SUITE mit modularen Bausteinen für ERP, Fertigungsfeinplanung in Echtzeit (MES), Maschinendaten-Erfassung (MDE) und zur Software-Integration mit Fremdsystemen erschließt kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgsbestimmende Faktoren wie Flexibilität, Schnelligkeit, Informationssicherheit und Effizienz. Für jeden Aufgabenbereich finden sich alle notwendigen Informationen in einem Bildschirmfenster. Und alle Bedienungsabläufe der Module erschließen sich über eine Hand voll Symbole, die sich der Benutzer leicht einprägen kann. Währen der Einführung in kleine und mittelständische Fertigungsbetriebe von 5 bis 150 Mitarbeitern, die etwa in Branchen wie Werkzeug- und Formenbau, Maschinen- und Anlagenbau oder der Kunststoffindustrie als OEM oder Zulieferer aktiv sind, lässt sich die Software über Parameter an die Betriebsabläufe anpassen.

Das ERP-Modul überzeugt mit durchgängiger Auftragsabwicklung einschließlich Bestandsführung und Lagerverwaltung, Einkauf und Disposition. Die Arbeit ohne detaillierte Stammdaten, dafür mit wachsenden Stücklisten erhöht die Flexibilität. Funktionen zur Vor- und Nachkalkulation oder Überprüfung der Kapazitätsauslastung beschleunigen die Zeit zum Abschluss neuer, gewinnbringender Aufträge.

Schnelle, nicht nur auf Einzelfertiger ausgerichtete MES-Funktionen mit grafischer Plantafel steigern die Produktivität und Effizienz der Fertigungseinrichtungen. Dazu gehören Fertigungsplanung und Maschinenbelegung in Echtzeit, Kapazitäts- und Personalplanung sowie Auswertungen über beliebige Zeiträume. Produktivitätsverbesserungen und höhere Termintreue lassen sich damit einfacher erreichen.

BDE-Funktionen am Gruppenterminal oder direkt von der Maschinensteuerung sammeln aktuelle Zeiterfassungs- und Statusmeldungen, automatisch, manuell oder per Barcode. Rüstzeiten und Störungen, Gutstücke und Ausschuss werden protokolliert und in übersichtlichen Grafiken für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess aufbereitet.

Die FAUSER SUITE erhöht Produktivität und Planungssicherheit. Ihre Digitalisierungsformel lautet: Höhere Wertschöpfung bei geringerem Verwaltungsaufwand.

Über FAUSER

Die FAUSER AG entwickelt, vertreibt und wartet seit 1994 die FAUSER Software-Suite – eine modular aufgebaute Plattform von Lösungen für ERP, MES, MDE/BDE und EAI. An sechs Standorten in Deutschland und von zahlreichen Vertriebs- und Service-Partnern in Europa und den USA werden derzeit über 1.200 Kunden betreut. Mittelständische Unternehmen in produzierenden Branchen der Metall- und Kunststoffbearbeitung ebenso wie Zulieferer und Lohnfertiger profitieren von den flexibel anpassbaren und intuitiv bedienbaren FAUSER-Lösungen. Die FAUSER AG arbeitet als Mitglied in VDMA, MIN e.V., MES D.A.CH Verband, Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Hannover und der Manufacturing Alliance mit.

