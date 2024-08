Schulessen: Man ist, was man isst

ARAG Experten mit gesunden Neuigkeiten zum Schulessen

Ernährung ist ein sehr komplexes Thema. Zwischen Genuss und Gesundheit scheint oft eine riesige Kluft zu liegen. Gleichzeitig ist Übergewicht in Deutschland weit verbreitet und gehört zu den größten Risiken für verschiedene Erkrankungen. Der Grundstein dafür wird in der Kindheit gelegt und so macht es Sinn, wenn Kindergärten und Schulen ihren Einfluss darauf nutzen. Dafür gibt es nun ein neues Tool, an dem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BEML) beteiligt ist; ARAG Experten stellen es vor.

Nicht immer verderben viele Köche den Brei

Bereits 2016 wurde das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (kurz NQZ) durch das BEML ins Leben gerufen. Sein Ziel ist, dass die kleinen Kunden in Schule und Kita gerne und gleichzeitig gesund essen. Dazu gab es bereits verschiedene Aktionen zur Optimierung; die aktuellste ist nun der Ausbau einer digitalen Arbeitsplattform mit dem Namen „Unser Schulessen“. Mit involviert ist eine ebenfalls vom BEML ins Leben gerufene Initiative: IN FORM setzt sich dafür ein, das Bewegungs- und Ernährungsverhalten der Deutschen zu verbessern. Getestet und für gut befunden wurde das neue Tool bereits in Rheinland-Pfalz und Brandenburg. Nun soll es bundesweit genutzt werden können.

Lecker und gesund ist bestens vereinbar

Die meisten Eltern erleben es täglich: Kinder haben eine klare Vorstellung von dem, was sie essen möchten, und verweigern sich gerne allem anderen. Weit oben auf der Liste sind meist alle Dickmacher mit vielen Geschmacksstoffen, gerne mit ebenso viel Fett, Kohlenhydraten, Zucker und wenig Nährwert, also z. B. Pizza, Nudeln, Pommes, Süßigkeiten sowie Cola und Limonade. Weniger beliebt sind Gemüse, Obst und Salat – diese Komponenten sollten allerdings laut Ernährungspyramide der größte Bestandteil sein. Druck und Zwang machen nie Sinn. Gerade bei der Ernährung kann es dadurch sogar zu Essstörungen kommen, mahnen ARAG Experten. Besser ist es also, die Kids ins Boot zu holen, ihr Wissen zu erweitern, ihr Interesse zu wecken und ihre Bedürfnisse zu beachten.

Was bietet das interaktive Tool?

Genau da setzt „Unser Schulessen“ an: Der Schulleitung, den Lehrern sowie verantwortlichen Erwachsenen werden auf der Plattform Konzepte und Methoden geboten, die Schüler neu an die Thematik heranführen. Unterrichtsideen werden mitgeliefert und altersgerechtes Material kann heruntergeladen beziehungsweise angefordert werden. Dabei geht es natürlich um das Essen selbst, aber auch um Lerninhalte zu Hygiene und Essverhalten sowie um die Gestaltung der Essensräume. Kriterien, abgeleitet von Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), werden über ein Ampelsystem dargestellt, mit Optionen und einem Ideenpool verwoben und mit einem Umfragetool versehen. So können die jungen Esser selbst Einfluss nehmen auf die Angebote, können und müssen sich aber gleichzeitig an Gesundheitskriterien orientieren. Eine Registrierung interessierter Schulen ist bereits möglich.

Geschmack formt die Zunge

Unsere sogenannte Essbiografie bestimmt mit über unsere Gesundheit. Diese ist zum Glück veränderbar. Aber am leichtesten fällt denjenigen eine lebenslang gute Ernährung, die es mit Freude früh gelernt haben. Deutlich gesagt kann eine Kinderzunge durch zuckerhaltige Getränke oder Snacks und Fast Food sowie Fertiggerichte regelrecht ruiniert werden. Geschmacksverstärker zerstören die Feinheit, mit der sonst Kräuter, gute Gewürze und vor allem der Eigengeschmack der Lebensmittel wahrgenommen werden – sprich, es werden dann nur noch sehr deutliche Merkmale geschmeckt. Immerhin: Die Sinne können neu lernen, wissen die ARAG Experten. Hier gilt aber: Je früher desto besser. Kita und Schule sind also auch hier gefragt, wenn wir unsere Gesellschaft wieder gesünder und fitter machen wollen, und am besten funktioniert das, wenn die Kinder selbst beteiligt sind.

Weitere interessante Informationen unter:

https://www.arag.de/versicherungs-ratgeber/

Sie wollen mehr von den ARAG Experten lesen? Schauen Sie hier:

https://www.arag.com/de/newsroom/

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2,4 Milliarden Euro.

ARAG SE ARAG Platz 1 40472 Düsseldorf Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender,

Vorstand Dr. Renko Dirksen (Sprecher), Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze

Sitz und Registergericht Düsseldorf HRB 66846 USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Firmenkontakt

ARAG SE

Jennifer Kallweit

ARAG Platz 1

40472 Düsseldorf

+49 211 963-3115



http://www.ARAG.de

Pressekontakt

Klaarkiming Kommunikation

Claudia Wenski

Steinberg 4

24229 Dänischenhagen

+49 4349 – 22 80 26



http://www.ARAG.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.