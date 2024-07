Schencks neues Green Technology Center als Innovationstreiber für Hersteller

Der Darmstädter Maschinenbauer unterstützt hier Kunden mit innovativen Rotortests bei der Entwicklung von Rotoren

Schenck RoTec hat jetzt in Darmstadt sein Green Technology Center eröffnet. Hier wird das gesamte Service-Spektrum rund um die Entwick-lung und Produktion von Rotoren angeboten. Vor allem die Transformation in Richtung E-Mobilität fordert kontinuierlich Innovationen, ob für Automo-tive, Luft- oder Raumfahrt. Im Green Technology Center können die Her-steller auf das komplette Know-how des Weltmarktführers in der Aus-wuchttechnologie zugreifen. Rotorprüfungen, Schleudertests, Berstanaly-sen, Prozessberatung bis hin zur Zertifizierung erleichtern das Prototy-ping und die Entwicklung von Rotoren. Die Eröffnung nahmen Jörg Brun-ke (Vorstand Carl Schenck AG) und Lars Künne (stellv. Geschäftsführung Schenck RoTec) gemeinsam mit Dietmar Heinrich (Finanzvorstand der Konzernmutter Dürr AG) vor.

Lars Künne, Dietmar Heinrich, Jörg Brunke

Der Elektroantrieb gilt neben der Batterie als das Herzstück eines Elektro-fahrzeugs. Die Anforderungen an die Performance – z.B. durch höhere Rotordrehzahlen und entsprechend höhere Fliehkräfte – steigen stetig. Ein verbessertes Prototyping und früheres Testen des Rotors ist für alle Her-steller

entscheidend. Deshalb hat Schenck RoTec das Green Technology Center geschaffen: alle Arten von Rotortests an einem Ort, gepaart mit hoher Consulting-Expertise. Das ermöglicht effizientere Abläufe und beschleu-nigt die Durchlaufzeiten der Rotorprüfungen deutlich. Die Kunden profitie-ren schließlich von kürzeren Entwicklungszyklen. Durch die moderne Maschinenausstattung können Tests und Anpassungen außerdem präzi-ser durchgeführt werden, was die Produktqualität erhöht.

Das Green Technology Center – Schleuderstand – Außenansicht

Zertifizierter Messraum setzt neuen Standard

Ausgestattet ist das Green Technology Center mit vier verschiedenen Schleuderständen. Nach den Schleudertests werden die Rotoren in einem speziell eingerichteten Messraum untersucht. Neben den „klassischen“ E-Motoren für Autos können diese auch aus Antrieben im Luftfahrtbereich oder rotierenden Komponenten für den Einsatz von Wasserstoff stammen. Verformungen der Rotoren infolge der Schleuderprüfungen werden hier exakt analysiert. In einem vorgelagerten Raum werden Rotoren auf die für die Messung notwendigen Temperaturen gebracht. Der zertifizierte Mess-raum gilt als führend in der Technologie für die messtechnische Qualifi-zierung von Auswucht- und Schleudersystemen. Darüber hinaus können im Green Technology Center in vier Auswuchtmaschinen eventuelle Un-wuchten direkt vor Ort festgestellt und ausgeglichen werden.

„Heute stellt für viele Fahrzeughersteller der Elektromotor zusammen mit der Batterie das Kernstück zur Differenzierung dar. Genauso wie beim Verbrennungsmotor spricht man von ,Driveability“, dem Fahrvergnügen aus Beschleunigung, Ansprechverhalten und Reichweite. Hieraus entste-hen Elektromotoren mit unterschiedlichsten Leistungen, Charakteristiken und Bauformen“, erläuterte Jörg Brunke (Vorstand Carl Schenck AG). Genau diese Individualität lässt sich im Green Technology Center gezielt entwickeln.

Berstversuch – Schleuderstand Berstversuch – Messraum

Globales Netzwerk

Das Green Technology Center in Darmstadt bildet das Zentrum eines ganzen Netzwerks von ähnlichen Services, die Schenck RoTec als globa-les Unternehmen auch in China, den USA und Japan anbietet. „Bereits heute sind wir in diesem Bereich sehr erfolgreich – und die Wachstums-chancen sind exzellent“, informierte Lars Künne, stellv. Geschäftsführer und verantwortlich für den Kernmarkt Green Technology bei Schenck RoTec.

Dietmar Heinrich, Finanzvorstand des Dürr-Konzerns, erläuterte bei der Eröffnung: „Im Dürr-Konzern haben wir schon früh das Potenzial der Elektromobilität erkannt und uns dazu entschlossen, dieses Zukunftsge-schäftsfeld gezielt auszubauen. Die Eröffnung des Green Technology Centers bei Schenck ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Das tradi-tionelle Geschäft mit Auswuchttechnik für Verbrennungsmotoren verliert an Bedeutung. Statt wie früher vor allem Technik für das Auswuchten von Kurbelwellen anzubieten, konzentrieren wir uns deshalb heute im Automo-tive-Geschäft hauptsächlich auf Rotoren für Elektromotoren.“

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswuchttechnologie. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Techno-logiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat über 20.500 Beschäftigte sowie 142 Standorte in 32 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt.

Die jüngste Division Industrial Automation Systems besteht aus den Busi-ness Units Measuring and Process Systems und Production Automation Systems.

-Measuring and Process Systems beinhaltet die Segmente Ba-lancing (Schenck), Tooling (BENZ) sowie den Schenck Techno-logie- und Industriepark in Darmstadt.

-Production Automation Systems bündelt die Kompetenzen in der Automatisierungstechnik und besteht aus den Tochtergesellschaften teamtechnik, HEKUMA sowie BBS Automation, zu der auch die Firmen Kahle und ANT gehören.

