Schadensprävention für Endoskope – Schulungen von Althea

Kurz nach Einführung des neuen E-Shops für Endoskopiegeräte und medizinischen Sachbedarf präsentiert Althea sein Angebot zur Schadensprävention bei Endoskopen. Unser seit 1997 etabliertes Unternehmen bietet umfassende Schulungen im richtigen Umgang mit Endoskopiegeräten aller namhaften Hersteller wie Fujinon, Pentax, Olympus sowie den Endoskopen unserer Hausmarke Althea an.

Schäden an Endoskopiegeräten können kostspielig werden. Darum bietet Althea professionelle Schulungen zur Schadensprävention an, um Ausfallzeiten und teure Reparaturen zu vermeiden.

Als zertifizierter Hersteller für Endoskope kennen wir die kritischen Stellen der empfindlichen Geräte, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, am besten. Während unserer Schulungen erfahren die Teilnehmer, welche Schwachstellen die jeweiligen Geräte besitzen und wie sich die Lebenszeit der sensiblen Instrumente deutlich verlängern lässt. Dazu geben unsere Dozenten nützliche Tipps zur adäquaten Nutzung, Pflege und auch Wartung der Endoskope verschiedener Hersteller.

Individuelle Lehrpläne, abgestimmt auf die vorliegenden Geräte und angepasst an die besonderen Anforderungen der jeweiligen Institution, fördern Schlüsselkompetenzen in der korrekten Handhabung der medizinischen Instrumente. Dazu zählen sowohl die Reinigung, die Lagerung, die visuelle Inspektion, manuelle Prüfungen, Funktionsprüfungen als auch die lückenlose Dokumentation aller gerätebezogenen Vorgänge.

Durch unser Schulungsangebot helfen wir, das Personal in Krankenhäusern, Kliniken und Facharztpraxen für die angemessene Interaktion mit den empfindlichen Geräten zu sensibilisieren. Durch den fachgerechten Umgang lassen sich gängige Fehler vermeiden, was zu einer erheblichen Verlängerung der effektiven Nutzungsdauer der Endoskope führt. Die konsequente Schadensprävention schlägt sich in reduzierten Ausfallzeiten und erheblichen Kosteneinsparungen nieder.

Auf Wunsch geben wir im Rahmen einer Hospitation direktes Feedback zu bereits umgesetzten Maßnahmen und unterstützen tatkräftig bei der Einführung weiterer Routinen zur Schadensprävention an Endoskopiegeräten. Damit festigen wir bereits erlernte Inhalte und sorgen dafür, dass sich auch langfristig keine Fehler in die „Do-it-yourself-Schadensprävention“ einschleichen.

Wir geben unser umfangreiches Wissen aus über 25 Jahren Erfahrung an unsere Kunden weiter und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Damit kommen wir unserer Verpflichtung und Verantwortung gegenüber Ärzten, medizinischem Personal und schlussendlich auch den Patienten nach, die sich auf eine präzise Diagnose verlassen: Unsere Seminare verringern Ausfallzeiten, führen zu größerer Sicherheit während der Anwendung und versprechen bessere Ergebnisse in der Diagnostik und Früherkennung lebensbedrohlicher Krankheiten.

Das gesamte Team von Althea Deutschland unterstützt unsere Kunden mit vollem Einsatz. Unser ganzheitliches Serviceangebot, unsere langjährige Erfahrung und unsere qualifizierten Mitarbeiter sind Ihr Garant für Sicherheit, Transparenz und Qualität zu fairen Konditionen.

Verkauf, Reparatur und Wartung von gebrauchten medizinischen Endoskopen und Ultraschallsonden sowie Verkauf eigener Endoskope.

