Wer steuert was beim smarten Sonnenschutz?

Das Home Pilot Smart Home einfach erklärt

Der Sommer ist endlich da und immer wieder hört man von „einfach zu bedienenden smarten Sonnenschutzlösungen“: Aber welche Vorteile bringt der smarte Sonnenschutz, welche Komponenten müssen gegen welche ausgetauscht werden? Und was ist an der Steuerung eigentlich so einfach? Home Pilot bietet intelligente Sonnenschutzlösungen, mit denen Hausbewohner jederzeit für Wohlfühltemperaturen und Komfort in ihrem Zuhause sorgen, Energie sparen und die Effizienz ihrer Wohnräume verbessern. Wie das funktionieren soll? Die Experten von Home Pilot beantworten drei Fragen und geben Praxistipps.

Wieso sollte man seine manuellen Gurtwickler gegen elektrische austauschen oder eine smarte Rollladenautomation nachrüsten?

Wer manuelle Gurtwickler zuhause hat, bewegt diese mindestens zweimal täglich: morgens müssen die Rollläden hoch und abends runter. Wie wäre es, wenn man jeden Rollladen im Haus bequem vom Sofa per App oder sogar mit der Stimme steuern könnte – ohne mühsames Kurbeln? Mit elektrischen oder smarten Gurtwicklern von Home Pilot können alle Sonnenschutzvorrichtungen gleichzeitig gesteuert oder Zeitpläne für automatisches Öffnen und Schließen eingestellt werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Sicherheit im Zuhause. Smarte Gurtwickler ermöglichen es nämlich, sie zu bestimmten Zeiten zu öffnen und zu schließen, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken. Zusätzlich können Hausbewohner Energie sparen, indem die intelligente Rollladensteuerung automatisch die Raumtemperatur reguliert und Energiekosten senkt. Nicht zuletzt lassen sich die elektrischen oder smarten Gurtwickler von Home Pilot einfach einbauen und im Falle eines Umzugs auch mitnehmen. Denn der Austausch von manuellen zu elektrischen Gurtwicklern per Plug-and-play in vier Schritten dauert nur zehn Minuten.

Praxistipp: Mit dem Rollladenguide von Home Pilot kann jeder schnell und einfach herausfinden, ob und welche Lösung am besten zum eigenen Bedarf passt.

Ich habe ein älteres Haus gekauft und möchte die manuellen Gurtwickler austauschen. Welche intelligenten Modelle bietet Home Pilot und wie steuert man diese?

Traumhaus gefunden? Glückwunsch, dann steht sicher einiges an Renovierungsarbeiten an! Insbesondere, wenn es sich um ein älteres Haus handelt, ist der Austausch der manuellen Gurtwickler gegen die RolloTron-Gurtwickler von Home Pilot eine einfache Möglichkeit, Komfort und Energieeffizienz zu verbessern. Ob elektrisches Basismodell, Aufputz/Unterputz oder smart: Die RolloTron-Gurtwickler von Home Pilot bieten die passende Lösung für jeden individuellen Bedarf und vereinfachen die Bedienung von Rollläden deutlich. Die Steuerung der smarten Modelle ist per App, Sprachbefehl über Alexa oder Google Assistant oder mit einem Tastendruck am Gerät und über Fernbedienung möglich. Wer seine Rollläden nicht nur als Einzellösung einsetzen, sondern in eine umfassende Hausautomation einbinden möchte, setzt auf die Kombination mit der Steuerzentrale Gateway premium. Sie speichert und verarbeitet auch Informationen von Sensoren und steuert alle Geräte entsprechend. Außerdem lassen sich damit unkompliziert Produkte von Drittanbietern in das System einbinden, zum Beispiel Philips Hue Leuchten.

Praxistipp: Beispielsweise kann das Modell premium smart selbst als Zentrale für weitere Funk-Gurtwickler dienen. Angenommen, man möchte sechs smarte Rollläden gleichzeitig steuern, genügt es einen Gurtwickler RolloTron premium smart zu installieren, der alle Automatikbefehle, wie Zeit, Morgendämmerung und Abenddämmerung an fünf weitere angemeldete Geräte sendet. Eine Übersicht über alle Modelle ist dieser Meldung beigefügt.

Für Rollläden sind Steuerung und Automatisierungsmöglichkeiten recht übersichtlich. Wie kann ich aber eine Markise smart steuern?

Auch im Sommer kann das Wetter sehr unbeständig sein. Wer vergessen hat, seine Markise zu schließen, und ein Unwetter zieht auf, muss sich dank smarter Technik von Home Pilot keine Sorgen machen. Ein echtes Multitalent für die smarte Steuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen ist der Rollladenaktor smart Unterputz. Mit diesem kann man bereits vorhandene Rohrmotoren funkfähig und damit smart machen. Dank seiner kompakten Maße passt der Rollladenaktor in sämtliche gängigen Unterputzdosen und wird einfach hinter den bestehenden Schalter in die Unterputz-Dose montiert. Der Aktor lässt sich mit dem Gateway premium in ein umfassendes Smart-Home-System einbinden.

Praxistipp: Auch die funkfähige Zeitschaltuhr premium smart von Home Pilot kann zur Steuerung von Rollladenmotoren eingesetzt werden. Sie wird auf Wunsch zur Schalt-Zentrale und ist per App bedienbar.

Weitere Tipps und Lösungen sind auf der Webseite von Home Pilot zu finden: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

