Die AVERO® Version 14.0 bietet spannende Neuheiten

Zeiterfassung effizient und zeitgemäß

In diesem Jahr steht das jährliche Update der AVERO® Zeiterfassungssoftware ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums der Firma digital ZEIT. Nur wer im Software-Bereich immer am Puls der Zeit bleibt, schafft es über Jahrzehnte, sich am Markt zu behaupten. Das Unternehmen ist mit den aktuellen Neuerungen gut für die Zukunft aufgestellt und präsentierte diese erstmalig im Rahmen eines Jubiläums-Kundentags im Hotel Ochsen in Merklingen.

Seit dem 1. Januar 2023 ist die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verbindlich. digital ZEIT war unter den ersten Software-Herstellern, die von der ITSG mit einem systemgeprüften Programm gelistet wurden und bietet die Möglichkeit, nachweispflichtige Fehlzeiten über eine Schnittstelle vom GKV-Server abzurufen und in der Zeiterfassung abzubilden.

Kernprüfprogramm der GKV-Schnittstelle für fehlerfreie Übergabe

Mit der neuen Version 14.0 werden die Anforderungen vor dem Versand bzw. Rückmeldungen vor dem Empfang mit einem eigenen Kernprüfprogramm auf Korrektheit getestet. Mittels einer Liste der aufgetretenen Fehlernachricht kann die Fehlzeitenbuchung korrigiert werden, damit bei der nächsten Übertragung fehlerfreie Anforderungen an den GKV-Server übermittelt werden können.

Workflow-Benachrichtigung auch für Mitarbeiter ohne E-Mail

Der Employee Self-Service (ESS) mit AVERO® bietet Mitarbeitern die Möglichkeit, Ihre Urlaubs- und Fehlzeitenanträge digital einzubuchen. Über den Manager Self-Service (MSS) geht dieser Antrag dann an den autorisierten Genehmiger in der Personalabteilung oder an den Abteilungsleiter, der darüber entscheidet, ob die Fehlzeit genehmigt oder abgelehnt wird. Neu ist nun, dass der Mitarbeiter für die Benachrichtigung keine eigene E-Mail-Adresse mehr benötigt, also auch Kollegen (zum Beispiel in der Produktion) nicht benachteiligt werden. Die Nachricht, die auch ganz individuell verfasst werden kann, erscheint bei der nächsten Anmeldung direkt in AVERO® in einem Pop-up-Fenster.

Homeoffice-Quote für besseren Überblick

In Unternehmen gibt es in der Regel verschiedene Lohnarten, seien es Nacht- oder Überstundenzuschläge, Kurzarbeitergeld oder Homeoffice. Um einen besseren Überblick zu bekommen, kann nun über eine Division ein Faktor oder eine Quote berechnet werden. Gerade bei Homeoffice, wo es meist Vorgaben über die Anzahl der Homeoffice-Tage gibt und auch eine steuerliche Auswertung erforderlich ist, kann der Arbeitsplatz mit der Lohnart „Homeoffice“ verknüpft werden. Damit können die Soll-Tage mit den Homeoffice-Tagen verglichen und eine Homeoffice-Quote errechnet werden.

Listenanzeige und Versand noch anwenderfreundlicher

Listen spielen im HR-Bereich eine wichtige Rolle. Daher ist deren Ausgabe und Speicherung immens wichtig. Über die Listenanzeige können diese im PDF-, Excel- oder Text-Format ausgegeben werden. In einem Kontextmenü lassen sie sich im Ausgabeverzeichnis speichern oder als Liste an einzelne oder mehrere Empfänger per Mail verschicken. Für die Speicherung der Listen können über fünf Parameter individuelle Namen oder Speicherarten gewählt und eingestellt werden.

Weitere Neuerungen in diversen Modulen

Um die Transparenz intern zu optimieren, bietet auch das Lampentableau eine tolle Neuheit: Neben verschiedenen Anzeigemöglichkeiten wie Geburtstagen oder Fehlzeitenarten wird nun auf Wunsch auch die Telefondurchwahl der Mitarbeiter eingeblendet. Die Einstellungen im Lampentableau können natürlich immer an die Datenschutzvorgaben im Unternehmen angepasst werden. Optisch kann jetzt in AVERO® ein individuelles Startbild in Form einer Bilddatei das CI des Unternehmens widerspiegeln. Weitere Neuerungen in der Zeiterfassung, dem Besuchermanagement, der Betriebsdatenerfassung und beim Zutritt werden auf Anfrage gerne in einer persönlichen Präsentation oder in einem Webinar vorgestellt.

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

Firmenkontakt

digital ZEIT GmbH

Wolfgang Volz

Max-Eyth-Straße 40/1

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731-20 55 57 – 0

+49 (0)731-20 55 57 – 50



https://www.digital-zeit.de

Pressekontakt

digital ZEIT GmbH

Elvira Lauscher

Max-Eyth-Str. 40/1

89231 Neu-Ulm

0731-205557-37



http://www.digital-zeit.de

