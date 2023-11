Salmon Circle nennt sich das in diesem Jahr gestartete Botschafter-Programm,

das Köchen der gehobenen Gastronomie exklusive Einblicke in die Welt des

Label Rouge Scottish Salmon gewährt. Die Mitgliedschaft umfasst nicht nur die

Möglichkeit, den in jeder Hinsicht ausgezeichneten Lachs in der eigenen Küche

zu verwerten und neue Gerichte damit zu kreieren, sondern auch eine Reise in

die raue Heimat der Fische. Das Qualitätssiegel Label Rouge attestiert dem Lachs

aus Schottland, zu den besten seiner Art zu gehören. Er punktet vor allem durch

Qualität, Vielseitigkeit und ein transparentes Herkunftssystem.

Frankfurt, November 2023. Durch das Botschafter-Programm Salmon Circle lernen

fünf Köchinnen und Köche aus der Spitzengastronomie alle Stationen des Label

Rouge Scottish Salmon kennen – vom Aufzuchtbecken bis auf den Teller. Mit dabei

sind Carmelo Greco vom gleichnamigen Sterne-Restaurant in Frankfurt, Nils Henkel

vom Restaurant Bootshaus im Papa-Rhein-Hotel in Bingen, Philipp Vogel vom

Orania Restaurant in Berlin, Nathalie Dienstbach von Les Deux Dienstbach in

Hochheim und Roland Gorgosilich vom Hotel Kronenschlösschen in Eltville.

Begleitet werden sie von ausgewählten Journalisten und Bloggern, die die Reise

dokumentieren.

Zu Besuch auf den Inneren Hebriden

Als Partner der ersten Stunde werden sie Ende November an die schottische

Westküste reisen, um Aufzucht und Verarbeitung der Lachse aus erster Hand

mitzuerleben. Vor Ort wohnen sie in Oban, einem kleinen Küstenstädtchen im

Nordwesten Schottlands. Höhepunkt des Aufenthaltes ist ein Besuch der

Bakkafrost Lachsfarm, wo der Label Rouge Scottish Salmin aufgezogen wird. Die

Farm befindet sich auf der Isle of Mull, die zur Inselgruppe der Inneren Hebriden

gehört. Die wildromantische Insel ist an sich schon einen Ausflug wert, da dort nicht

nur die typisch schottischen Hochlandrinder grasen, sondern auch die Tobermory

Whiskey Distillery beheimatet ist. Ein paar Meter weiter kann man die Island Bakery

besuchen, deren berühmte Biscuits in keinem britischen Delikatessengeschäft

fehlen dürfen.

Auf der Lachsfarm bekommen die Köche einen Einblick in das tägliche Geschäft:

Hautnah können sie Aufzuchtbecken, Fütterung und die Offshore-Aquakulturen der

Lachse begutachten – natürlich ausgestattet mit Gummistiefeln, warmen Socken

und wasserfester Kleidung, denn die in den Fjorden befestigten Netzgehege sind

nur per Boot zu erreichen. Da der Label Rouge Scottish Salmon in

überdurchschnittlich niedriger Bestandsdichte gehalten wird und in den Gewässern

starke Strömungen herrschen, sind die Schwärme in ständiger Bewegung. Das wirkt

sich positiv auf ihre Gesundheit und damit auf die Qualität des Fleisches aus, da die

Lachse weniger Stress erleben und eine gute Muskulatur aufbauen können.

Kulinarische Vielfalt

Wie unterschiedlich einsetzbar der Label Rouge Scottish Salmon als Hauptzutat in

der gehobenen Küche ist, kann man an den abwechslungsreichen Gerichten sehen,

die die Partnerköche für das Programm kreiert haben. Die kulinarischen Einflüsse

reichen von der asiatischen über die europäische bis hin zur südamerikanischen

Küche.

Der italienische Sternekoch Carmelo Greco verarbeitet den Lachs zu einem

gebeizten Filet. Dazu grillt er eine Holzkohle-Tomate und bereitet ein geeistes

Kalamansi-Püree und Granita aus San-Marzano-Tomate zu. „Am Label Rouge

Scottish Salmon schätze ich besonders die breit gefächerten

Verarbeitungsmöglichkeiten. Ich kann das Produkt in jedem Gang einsetzen, was

mir viel Kreativität ermöglicht“, kommentiert er. Der gebürtige Österreicher Roland

Gorgosilich räuchert den Lachs leicht an und offeriert als Beilage eine Kren-BeurreBlanc, dazu gibt es gelbe Bete. Nathalie Dienstbach, die mit ihrer Zwillingsschwester

ein französisches Restaurant führt, mariniert den Label Rouge Lachs für 24 Stunden

im Vakuum und flämmt ihn danach ab, das verleiht dem Fisch ein würziges

Grillaroma. Als Ergänzung bereitet sie einen asiatischen Kartoffelsalat, zweierlei

Süßes vom Apfel, eingelegten Ingwer und Chili sowie einen Kokos-Sud zu. In der

Hauptstadt macht Philipp Vogel aus dem Lachs ein südamerikanisches Ceviche, das

er auf einem knusprigen Taco nebst feiner Erbsencreme und feuriger Salsa serviert.

Bereits seit seinen Berufsanfängen arbeitet er mit dem Label Rouge Scottish Salmon

und ist ein großer Fan: „Ich kenne kein Produkt, dessen Qualität konstant so

einwandfrei geblieben ist wie die von diesem Lachs. Als Koch kann ich mich dank

der Label-Rouge-Zertifizierung immer auf bestimmte Qualitätsstandards verlassen,

was sehr wichtig ist.“ Nils Henkel legt das Lachsfilet für einen Tag in Miso-Marinade

ein, brät es danach scharf an und gart das Ganze abschließend für ein paar Minuten

im Ofen. Zum Fisch gibt es Wasabi-Mayonnaise, Süßkartoffelpüree, gegrillten

grünen Spargel und eine Teriyaki-Jus.

Sorgfältige Qualität

Mit seinem festen, saftigen Fleisch und einem angenehm intensiven Aroma gilt der

Label Rouge Scottish Salmon als Ferrari unter den Lachsen. Bereits 1992 erhielt er

das französische Qualitätssiegel Label Rouge und war damit das erste Erzeugnis

außerhalb Frankreichs sowie der erste Fisch mit dieser Auszeichnung.

Tavish Scott, CEO der Scottish Salmon Producers Organisation, sagt: “Seit über 30

Jahren werden wir mit der Marke Label Rouge ausgezeichnet, das ist ein Beweis

dafür, dass wir ein Premiumprodukt höchster Qualität verkaufen. Außerdem wird

damit die harte Arbeit unserer Produzenten anerkannt, die mit viel Leidenschaft bei

der Sache sind. Im vorigen Jahr hat der Label Rouge Scottish Salmon zwölf Prozent

unserer gesamten Lachsexporte ausgemacht und einen noch höheren Anteil des

Marktwertes. Innerhalb der nächsten drei Jahre wollen wir den Anteil unserer mit

dem Label Rouge zertifizierten Fische auf über 15 Prozent steigern und sie damit zu

den Kronjuwelen unseres Exportgeschäftes machen.“

Verkaufsstellen für Gastronomen

Der Label Rouge Scottish Salmon kann in Deutschland über folgende Adressen

bestellt werden:

• Scottish Import Finefood GmbH in Eltville, www.scottish-import.de

• Frischparadies GmbH & Co. KG an verschiedenen Standorten, www.frischeparadies.de

• Kochstoff/Euler Fine Food GmbH in Würzburg, www.kochstoff-shop.de

Die Rezepte der Partnerköche zum Download

Carmelo Greco

Roland Gorgosilich

Nathalie Dienstbach

Philipp Vogel

Nils Henkel

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.saumonecossais.com/de

Label Rouge Scottish Salmon ist ein Produkt von Scottish Quality Salmon Ltd. und wird in weltweit über 60 Länder geliefert, darunter Deutschland, die Schweiz, der Nahe Osten, die USA und Japan. Schottischer Lachs ist ein Produkt mit geschützter geografischer Herkunftsangabe (g.g.A.), ausgestellt von der Europäischen Kommission. Die schottische Lachswirtschaft gilt als die am strengsten regulierte Aquakulturindustrie der Welt.

Label Rouge ist ein Qualitätssiegel des französischen Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Seit den 1960er Jahren werden damit besonders hochwertige Lebensmittel ausgezeichnet, die strengen Regularien und Kontrollen unterliegen. Die Anforderungen an Label-Rouge-Produkte werden regelmäßig vom Nationalen Institut für Herkunft und Qualität (INAO) aktualisiert.

Kundenkontakt:

Scottish Quality Salmon (SQS) Ltd.

Cameron Sutherland

Tel.: +33 (0)6 29 78 05 63

cameron.f.sutherland@gmail.com