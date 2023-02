Sauberes Geschirr ganz ohne Spülmittel

Medeco Cleantec entwickelt innovativen Heißdampf-Geschirrspüler

Kompromisslose Sauberkeit ohne jeglichen Einsatz chemischer Mittel hat sich die Medeco Cleantec GmbH schon vor vielen Jahren zum Ziel gesetzt und das Green Cleaning Concept entwickelt. Die Idee: Statt herkömmlicher Reinigungsmittel übernehmen kompakte Microtrockendampfgeräte Reinigung und Desinfektion in einem und ermöglichen so hygienische Sauberkeit ausschließlich mit Wasser. Die Vorteile des Green Cleaning – Nachhaltigkeit, Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und Kosteneinsparungen – hat das Rosenheimer Unternehmen nun auch auf den Bereich der Geschirreinigung übertragen und gemeinsam mit den TUs München und Dortmund einen innovativen Heißdampf-Geschirrspüler entwickelt.

„Der Prototyp unseres Heißdampf-Geschirrspülers hat seit Beginn der Entwicklung zahlreiche Tests durchlaufen und ist jetzt bereit, den Markt für Spülmaschinen im gewerblichen Einsatz zu erobern“, so Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH. Gemeinsam mit den Konstruktions-Experten von Herion Engineering aus Bayern hat er seine Idee eines Green Cleaning Geschirrspülers realisiert und auch die Technischen Universitäten München und Dortmund als Kooperationspartner gewinnen können. „Ebenso wie beim Einsatz von sehr heißem und sehr trockenem Dampf für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ist auch beim Thema Geschirrspüler der Einsatz von Microtrockendampf ein echter Gamechanger“, erklärt Fritz Pattis. „Normale Spülmaschinen verwenden sowohl Salz als auch Spültabs, aber die Temperaturen von bis zu 70°C reichen nicht unbedingt aus, um diverse schädliche Bakterien zu beseitigen. Heißdampf hingegen erreicht bis zu 180°C und reinigt dadurch gründlicher, schneller und damit auch effizienter.“ Gleichzeitig sorgt die hohe Temperatur dafür, dass selbst hitzeresistente Bakterien in Sekundenschnelle abgetötet werden können, was vor allem für den Einsatz in der Gesundheits- und Gastronomiebranche ein enormer Vorteil ist.

Weniger Chemie – weniger Kosten

Neben den Aspekten Sauberkeit und Hygiene bringt die Heißdampfvariante auch große Vorteile in puncto Nachhaltigkeit, Gesundheit und Budget mit sich. „Der Einsatz von Microtrockendampf macht die Verwendung chemischer Spülmittel überflüssig und verringert den Wasser- und Energieverbrauch. Dadurch wird ein erheblicher Beitrag in Sachen Umweltschutz geleistet und gleichzeitig eine nicht unerhebliche Kostenstelle eingespart. Noch dazu kommt der Verzicht auf Chemie auch Mitarbeitern, Gästen oder Patienten zugute, denn jedes Reinigungsmittel hinterlässt Rückstände auf Tellern, Gläsern oder Besteck.“

Ideal für Großküchen und Health Care Einrichtungen

Das Green Cleaning Concept von Medeco ersetzt vor allem in Hotellerie und Gastronomie, aber auch im Gesundheitswesen, immer häufiger herkömmliche Reinigungsabläufe und trägt zu einem Sauberkeitsstandart ohne Abstriche bei, der durch den Einsatz eines Green Cleaning Geschirrspülers noch gesteigert werden könnte. „Vor allem für Großküchen großer Hotels oder Restaurants sowie für Krankenhäuser oder Pflegeinrichtungen wäre die Geschirreinigung per Microtrockendampf ideal. Nicht nur weil es schneller und günstiger ist, sondern vor allem hygienisch optimale Ergebnisse erzielt. Ohne chemische Rückstände, die unter Umständen sogar den Geschmack servierter Speisen beeinflussen oder Nährboden für Keime sein können“, betont Fritz Pattis. Im nächsten Schritt will der Erfinder des Green Cleaning Concepts nun geeignete Industriepartner finden, um den chemiefreien Geschirrspüler auf den Markt zu bringen.

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

