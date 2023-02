Der Pitstop für Ihr Unternehmen – mit personalisierten Analysen und Trainings zum Top-Performer

Wie Sie Ihr Personal in eingeschworene Spitzenteams auf Formel 1 Level verwandeln können?

Sind alle Ihre Mitarbeiter optimal eingesetzt? Kennen Sie die Organisationskultur Ihres Unternehmens? Was können Sie bei Ihren Führungskräften an Fähigkeiten und Talenten entwickeln und wie verwandeln Sie Ihr Personal in eingeschworene Spitzenteams auf Formel 1 Level?

Nieder-Olm, Deutschland 30.01.2023

Das Schlüsselelement für wirtschaftlichen Erfolg in Unternehmen ist nach wie vor der „Faktor Mensch“. Dessen Effizienz steht und fällt mit dem klugen Einsatz der „Human Resources“. So steht für HR-Abteilungen jeglicher Couleur zwar immer im Vordergrund, die möglichst besten Kandidaten für ihr Unternehmen zu finden, die vielen Potentiale, die in der Belegschaft schlummern, könnten jedoch meist wesentlich stärker gehoben werden.

(Mehr als) jede Schraube optimal positioniert:

Natürlich macht es einen Unterschied aus, wen wir einstellen, aber noch wird jedoch die Wichtigkeit der Frage unterschätzt: Wen stellen wir wofür ein? Passt die Person zum Job, zum Team, zur Führungsriege und zur Unternehmenskultur? Wer glaubt, er müsse nur die besten Leute einstellen, damit sein Unternehmen in der oberen Liga mitspielt, liegt falsch. Die Passung ist hier wesentlich. Jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin ist Teil eines großen Ganzen, dessen Elemente wie bei einem Hochleistungsfahrzeug optimal aufeinander eingestellt werden sollten.

Für PREDICTA|ME sind die Passung von Mitarbeitern und Führungskräften zu ihren Aufgaben sowie optimale Kommunikation innerhalb effektiver Strukturen die wesentlichen Bausteine für unternehmerischen Erfolg. Dafür hat PREDICTA|ME eigens personalisierte Analysen und Methoden entwickelt, die genau das sicherstellen. Dabei ist zu beachten: Analysen sind nur der halbe Weg.

Menschliche Potentiale und der „Organismus“ Firma:

Menschen in Unternehmen sind mehr als nur Schrauben und Rädchen. Jeder Mitarbeiter hat enorme Potentiale, die gehoben werden wollen. Hier liegt auch die Pionierleistung von PREDICTA|ME: zum einen werden Fähigkeiten und Kompetenzen von Mitarbeitern sowie die interne Kommunikation analysiert – zum anderen, je nach „Pulsmessungs“ – Ergebnissen verschiedene Maßnahmen ergriffen: z.B. nach neuesten psychologischen Erkenntnissen zugeschnittene Förderung von Kompetenzen, Fähigkeiten, Kommunikation und ein Rundum – Assistenzsystem, falls gewünscht.

Die personalisierte App – das Beste aus Mensch und Technik

Oft gehen die Inhalte eventueller Schulungen im Alltagsgeschäft größtenteils verloren. Das von PREDICTA|ME entwickelte Assistenzsystem arbeitet jedoch anders: wie bei personalisierter Medizin bekommt hier jeder Mitarbeiter in sinnvollen Abständen Anregungen, die genau auf das von ihm/von ihr zu entwickelnde Themenfeld zugeschnitten sind. Im eigenen Tempo und genau auf die individualisierten Bedürfnisse zugeschnitten werden hier kontinuierlich und messbar die jeweiligen Handlungsfelder bearbeitet. Die dafür notwenigen zusätzlichen Kenntnisse und Fähigkeiten werden zudem spielerisch vermittelt. Ein umfassendes Assistenzsystem, welches in jedem Bereich unterstützen kann und dabei dem User die volle Kontrolle überlässt.

PREDICTA|ME® macht Sie zu HR – Pionieren. Wir unterstützen unsere Partner bei allen Fragestellungen rund um eine Kompetenz-fokussierte Personalgewinnung, -auswahl und -förderung. Wir helfen Ihnen, die vollen Potenziale Ihrer Belegschaft und Ihrer Organisation zu heben.

Die PREDICTA|ME GmbH kümmert sich um die menschliche Seite des Geschäfts. Vom Recruiting über die Entwicklung von Teams und Führungskräften bis hin zur Organisationsentwicklung sorgen wir für höhere Produktivität und Zufriedenheit. Dafür nutzen wir das System des Organisationsverhaltens um Treiber und Barrieren sichtbar zu machen und das Engagement zu erhöhen.

PREDICTA|ME macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

Firmenkontakt

PREDICTA|ME GmbH

Dr. Yasmin Issa-Nummer

Am Hahnenbusch 14b

55268 Nieder-Olm

06136/7988835

yasmin.issanummer@predictame.com

http://www.predictame.de

