Zahnarzt Nekzai sorgt mit Bleaching in Hamburg Wandsbek für strahlend weiße Zähne

Das Bleaching in Hamburg Wandsbek bei Zahnarzt Nekzai kann Ihre natürliche Zahnfarbe um mehrere Nuancen erhellen und sorgt für ein strahlendes Lächeln.

Egal ob in Magazinen, auf Social Media oder im TV. Die Prominenz zieht stets die Blicke mit strahlend weißen Zähnen auf sich. Dabei sind reinweiße Zähne ohne ein Bleaching in Hamburg Wandsbek sehr selten. Denn Kalzium und Phosphat sorgen eher für eine trübe und leicht gelbliche Zahnfarbe. Die Bleaching-Verfahren durch den Profi sind ohne Schmerzen und ohne Schäden für den Zahnschmelz umzusetzen.

Inhalt:

– Hollywoodlächeln ist meist nur eine Illusion

– Bleaching einfach erklärt

– Lassen sich die Zähne auch Zuhause aufhellen?

– Power-Bleaching und Co. vorgestellt

– Ist das Bleachen der Zähne gefährlich?

HOLLYWOODLÄCHELN IST MEIST NUR EINE ILLUSION

Patienten von Zahnarzt Nekzai führen ein Bleaching in Hamburg Wandsbek durch, damit ihre Zähne ihre volle Strahlkraft entfalten können. Denn von Natur aus haben Zähne eine gebrochen weiße Farbe. In den meisten Fällen erscheint die Zahnoberfläche sogar leicht gelblich. Die natürliche Farbe der Zähne ist auf das Kalzium und Phosphat im Dentin zurückzuführen, das dem Zahnschmelz Halt und Stärke verleiht. Der Zahnschmelz ist eine harte, schützende Schicht, die den Zähnen ihre weiße Farbe verleiht, wenn sie das Licht zurückwirft. Sie schützen diese Schicht durch sorgfältiges Zähneputzen und die Verwendung von Zahnseide, damit sie Ihnen auch weiterhin ein gesund aussehendes Lächeln schenken kann. Schlechte Mundhygiene oder regelmäßiger Konsum bestimmter Lebensmittel oder Getränke wie Kaffee, Tee oder Rotwein können zu Zahnverfärbungen und Flecken führen, die ein Bleaching durch einen professionellen Zahnarzt erforderlich machen können, um das ursprüngliche Weiß Ihrer Zähne wiederherzustellen.

BLEACHING EINFACH ERKLÄRT

Das Bleaching ist ein zahnmedizinisches Verfahren zur Aufhellung der Zahnfarbe. Bei diesem Verfahren werden Lösungen auf Bleichmittelbasis verwendet, die oberflächlichen Flecken auf den Zähnen wegbleichen, sodass Ihr Lächeln weißer und einheitlicher aussieht. Viele Menschen nutzen das Bleaching, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Denn ein strahlend weißes Lächeln ist in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Schönheitsmerkmal geworden. Bei der professionellen Zahnaufhellung kann Zahnarzt Nekzai je nach Grad der Verfärbung und der ursprünglichen Zahnfarbe verschiedene Methoden zur Aufhellung verwendet werden. Dabei wird in der Regel zwischen dem Power-, Walking- und Home-Bleaching unter Aufsicht des Zahnarztes unterschieden. Dabei muss vorab eine vollständige Untersuchung der Zahngesundheit durchgeführt werden. Bevor Nekzai ein Bleaching in Hamburg durchführt, werden die Zähne und das Zahnfleisch auf Erkrankungen untersucht. Eine Pulpitis, Gingivitis oder auch Karies müssen vorab behandelt werden, um die Zähne mit Erfolg aufhellen zu können. Vor dem Bleaching wird meist auch eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Diese entfernt jeglichen Belag auf den Zähnen und ermöglicht es dem Zahnarzt, ihre natürliche Zahnfarbe zu beurteilen. Wird das Bleaching durchgeführt, ohne dass Zahnbelag vollständig entfernt wurde, kann es zu ungleichmäßiger Wirkung kommen.

LASSEN SICH DIE ZÄHNE AUCH ZUHAUSE AUFHELLEN?

Die Angst vor dem Zahnarzt ist bei vielen Menschen groß. Selbst bei schmerzlosen Eingriffen wie dem Bleaching greifen Personen oft lieber zu herkömmlichen Methoden, um die eigenen Zähne aufzuhellen. Dabei werden viele verschiedene Methoden als vielversprechend angepriesen. Diese reichen vom Ölziehen mit Kokosnussöl bis hin zum Zähneputzen mit aufhellender Zahnpasta. Die Zahnaufhellung zu Hause mit rezeptfreien Produkten wird in der Regel aber nur wenige bis gar keine Ergebnisse erzielen. Wenn Sie eine Zahnaufhellung in Erwägung ziehen, ist es am einfachsten, sich von einem qualifizierten Zahnarzt beraten zu lassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Einige Ratgeber im Internet leiten auch zum Einsatz von Zitronen oder Backpulver an. Dies bringt nicht nur nicht die gewünschte Wirkung, sondern kann auch den Zahnschmelz angreifen und so zu Zahnerkrankungen führen.

POWER-BLEACHING UND CO.

Power Bleaching ist eine wirksame Zahnaufhellungsbehandlung, welche die Zähne in nur einer Sitzung um bis zu 8-10 Nuancen aufhellen kann. Dabei wird ein intensives Wasserstoffperoxid-Gel direkt auf die Oberfläche der Zähne aufgetragen, das mit hochintensivem ultraviolettem Licht auf dem Behandlungsstuhl aktiviert wird. Das Verfahren ist viel schneller als herkömmliche Bleaching-Behandlungen und ermöglicht es, das gewünschte weiße Lächeln in unglaublich kurzer Zeit zu erreichen. Power Bleaching hat sogar eine dauerhafte Wirkung, sodass es sich lohnt, es in Betracht zu ziehen, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Zahngesundheit im Bereich der kosmetischen Zahnmedizin zu verbessern. Das Walking-Bleaching wird vor allem dann eingesetzt, wenn sich Zähne infolge einer Wurzelbehandlung dunkel verfärben. Das passiert, wenn es zur Blutgerinnung im Inneren des Zahnes kommt. Vor allem bei Frontzähnen kann dies das Gesamtbild trüben und Betroffene entscheiden sich für ein Walking Bleaching. Dabei wird zu Beginn die enthaltene Füllung der Wurzelbehandlung entfernt. Im Folgenden wird der Zahn mit Wasserstoffperoxid gereinigt. Diese Lösung zersetzt das Blut im Inneren des Zahnes und sorgt dafür, dass die Farbe des betroffenen Zahnes sich wieder an das Gesamtbild anpasst. Nach dem Vorgang wird der Zahn mit einer neuen Füllung verschlossen. Diese ist meist nur ein Provisorium und muss innerhalb weniger Tage um eine weitere Füllung ergänzt werden.

IST DAS BLEACHEN DER ZÄHNE GEFÄHRLICH?

Die Zahnaufhellung ist ein immer beliebteres kosmetisches Verfahren, das Ihnen ein strahlendes und schönes Lächeln verspricht. Doch mit der zunehmenden Beliebtheit geht auch die Frage einher, ob die Behandlung wirklich sicher ist oder nicht. In Wirklichkeit kann eine Zahnaufhellung, wenn sie von einem Fachmann korrekt durchgeführt wird, genauso sicher sein wie ein Besuch beim Zahnarzt für eine regelmäßige Zahnreinigung. Das Bleaching wirkt sich nicht negativ auf ihre Zahngesundheit aus. Ganz im Gegenteil werden vorab umfassende Untersuchungen zum aktuellen Zustand der Zähne durchgeführt. Kommt es hierbei zu Auffälligkeiten, greift Nekzai ein und kann Ihren Zähnen die nötige Behandlung zukommen lassen. Das Bleaching in Hamburg bei Nekzai an sich ist also weder für die Zähne noch für den Zahnschmelz gefährlich.

ZAHNARZT NEKZAI IN HAMBURG – WANDSBEK

Zahngesundheit und Lebensqualität erhalten, das ist das Ziel von Zahnarzt M. Mattin Nekzai!

Seit 2005 kümmert sich Nekzai im Herzen von Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von ihnen begleitet Nekzai gemeinsam mit seinem Team schon viele Jahre – in einer fast familiären, auf jeden Fall aber stets sehr persönlichen Atmosphäre.

In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek sind die Wege kurz, die Termine daher in der Regel entspannt und nicht mit langen Wartezeiten verbunden. Unter einem Dach bietet Nekzai seinen Patienten das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin an.

Für Zahnarzt Nekzai ist jeder Mensch einzigartig, ob Groß oder Klein: Mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, auf die Nekzai den Behandlungsbedarf individuell abstimmt.

Firmenkontakt

Zahnarztpraxis M. Mattin Nekzai

Mattin Nekzai

Tilsiter Str. 2

22049 Hamburg

040 695 2000

info@zahnarztpraxis-nekzai.de

https://zahnarztpraxis-nekzai.de/

Pressekontakt

Zahnarztpraxis M. Mattin Nekzai

Mattin Nekzai

Tilsiter Str. 2

22049 Hamburg

040 695 2000

pr@nekzai-hamburg.de

https://zahnarztpraxis-nekzai.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.