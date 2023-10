SAP-Formulare erstellen und archivieren – ohne SAP-Kow-how

Webinar von kgs und TeamWork gibt konkreten „Do-it-Yourself-Leitfaden“ für die Vorlagenerstellung und -archivierung

Neu-Isenburg, 18. Oktober 2023 – Wie unkompliziert und schnell die Erstellung eines Dokuments, dessen Integration in SAP sowie die revisionssichere Archivierung sein kann, erläutern Experten von TeamWork und kgs am 25. Oktober 2023, um 11 Uhr, im kostenlosen Webinar „Selfmade“.

Das Abbilden eines Dokumenten-Lifecycles muss auch im SAP-Umfeld nicht zwingend kompliziert sein. Dank der Kooperation von kgs mit TeamWork ist das sogar ohne dezidiertes SAP-Wissen schnell und einfach umsetzbar. Deshalb beschäftigt sich das nächste Webinar von kgs mit den vielfältigen Möglichkeiten des DocBuilders von TeamWork. Gezeigt wird, wie der vollständig in die Word-Oberfläche integrierte DocBuilder hilft, SAP-fähige Formulare automatisch zu erstellen, ohne dass SAP-Entwickler*innen beteiligt sein müssen oder Programmierkenntnisse nötig sind. Zudem erfahren die Webinar-Teilnehmenden, wie diese Formulare in SAP integriert und unkompliziert mit tia® archiviert werden können.

Durch das Zusammenspiel von TeamWork und kgs lassen sich nicht nur Synergien erzielen, sondern auch Kosten und Aufwand reduzieren, was sich positiv auf das tägliche Business auswirkt.

Interessent*innen können sich ab sofort anmelden unter: Selfmade! SAP-Formulare erstellen und archivieren ganz ohne SAP Know-How. (kgs-software.com)

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Darüber hinaus wurde die tia® CMIS Schnittstelle 2022 von SAP als erste im Markt offiziell zertifiziert. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

Firmenkontakt

KGS Software

Johanna Zinn

Dornhofstrasse 38 A

63263 Neu-Isenburg

+49 6102 8128522



http://www.kgs-software.com

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de