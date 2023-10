Werden Sie ein Halloween-Star

LED Maske rot

Sind Sie bereit, Ihr Halloween- oder Karnevalskostüm auf die nächste Stufe zu heben? Dann ist die LED-beleuchtete Gruselmaske in einem bedrohlichen Rot, das an den beliebten Film „Purge“ erinnert, genau das Richtige für Sie. Diese Maske ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern lässt sich auch mit nur zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) steuern, was die Verwendung sehr einfach und bequem macht. Mit drei verschiedenen Lichteffekten können Sie Ihr Aussehen individuell gestalten und Ihrem Kostüm einen zusätzlichen Hauch von Grusel verleihen.

Eine der besten Eigenschaften dieser LED-beleuchteten Gruselmaske ist ihre Vielseitigkeit. Sie ist als Unisex-Maske konzipiert, so dass jeder diese Maske tragen kann und auf jeder Halloween- oder Karnevalsveranstaltung einen wahrhaft furchterregenden Auftritt hinlegen kann. Ob als Killerclown, böse Hexe oder blutrünstiger Vampir, diese Maske passt zu jeder Kostümidee.

Die LED-Lichter in der Maske sorgen für ein lebendiges und intensives Leuchten, damit Sie sich von der Masse abheben. Mit den drei Lichteffekten kannst du zwischen einem gleichmäßigen Leuchten, einem Blinkeffekt oder einem pulsierenden Modus wählen, was deinem Look einen zusätzlichen Gruselfaktor verleiht. Mit der Möglichkeit, die Lichter zu steuern, kannst du die Intensität einstellen und die perfekte Atmosphäre für deinen Charakter schaffen.

Sorgen Sie sich um den Komfort? Das muss nicht sein! Die LED-beleuchtete Gruselmaske wurde mit Blick auf Ihren Komfort entwickelt. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, leicht und atmungsaktiv, so dass du sie auch über einen längeren Zeitraum tragen kannst, ohne dich unwohl zu fühlen. Das Band sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Maske während Ihrer Feierlichkeiten verrutscht oder herunterfällt.

Ganz gleich, ob Sie an einer Halloween-Party oder einem Motto-Event teilnehmen oder einfach nur Ihre Freunde und Familie erschrecken wollen, diese LED-beleuchtete Gruselmaske ist das perfekte Accessoire, um Ihr Kostüm auf die nächste Stufe zu heben. Das auffällige Design, die steuerbaren Lichter und die bequeme Passform machen sie zu einem Muss für jeden, der einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen möchte.

Produktmerkmale:

– LED-beleuchtete Maske für einen markanten und gruseligen Look.

– Inspiriert durch den Film „The Purge“.

– Kann mit 2 AA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

– Drei verschiedene Lichteffekte, um eine gruselige Atmosphäre zu schaffen.

– Unisex-Design, sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet.

– Perfekt für Halloween-Partys, Kostümveranstaltungen und Karneval.

– Strapazierfähige Konstruktion für eine lange Lebensdauer.

– Bequem zu tragen mit einem verstellbaren Gurt.

– Leicht zu reinigen und zu pflegen.

– Verleiht jedem Kostüm einen einzigartigen und schaurigen Touch.

– Erhältlich in vier Farben: rot, blau, grün und rot-blau gemischt, so dass Sie die Maske auswählen können, die zu Ihrem Stil passt.

