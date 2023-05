Sabine Runge: Vom Burnout zur abstrakten Kunst

München, 03. Mai 2023 – Die autodidaktische Künstlerin Sabine Runge, die 1989 in München geboren wurde, hat ihr Leben der Kunst gewidmet und erlebt die Expressivität ihrer Kunst als Spiegel der Seele. Nach einem tiefen Burnout im Jahr 2019 entdeckte sie ihre Leidenschaft für abstrakte Kunst. In einer psychosomatischen Klinik hatte sie zum ersten Mal seit ihrer Kindheit wieder einen Pinsel in der Hand und konnte in eine andere Welt eintauchen.

Die Kunst half ihr, sich von ihrem stressigen Bürojob zu lösen. Trotz der schwierigen psychischen Situation, die sie bis heute stark beeinflusst, konnte sie sich ein neues Standbein mit der abstrakten Kunst aufbauen, um sich auf etwas Positives zu konzentrieren. Durch die Kunst kann sie in eine andere Welt eintauchen und den Stress des Alltags und ihrer Erkrankung vergessen. „Ich fühlte mich endlich wieder frei“, sagt sie.

Heute ist Sabine Runge eine freischaffende Künstlerin für abstrakte Acrylkunst und ihre Leidenschaft für die Kunst wächst von Tag zu Tag. In ihren Werken spiegeln sich ihre Gefühle und Gedanken wider. Die abstrakte Kunst gibt ihr die Freiheit, ihre Emotionen auszudrücken und ihre eigene Welt zu erschaffen. Ihre Begabung und Liebe zum Detail verleiht ihren Werken Exklusivität und Brillanz.

„Wer sich mit Kunst umgibt, öffnet seine Seele für eine bessere Welt“, sagt Sabine Runge.

Ihre Werke sind mittlerweile in verschiedenen Ausstellungen und Galerien zu sehen und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunstsammlern auf der ganzen Welt. Sie hat es geschafft, aus einem Tiefpunkt ihres Lebens eine neue Leidenschaft und Berufung zu finden.

Sabine Runge ist ein positives Beispiel dafür, wie man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Kraft für etwas Neues findet und daraus etwas Positives entstehen lassen kann.

Erfahre mehr über Sabine Runge und lassen Sie sich von ihrer kraftvollen Kunst inspirieren – besuchen Sie ihren Onlineshop unter www.sabine-runge-painting.com. Dort finden Sie zahlreiche einzigartige Kunstwerke, die mit ihrer Leidenschaft und Kreativität geschaffen wurden. Tauche ein in die Welt von Sabine Runge und entdecke die Kraft ihrer Kunst.

