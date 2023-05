Luminea Home Control WLAN-Outdoor-Steckdose SF-560.avs

Die Outdoor-Elektrogeräte per Smartphone und sogar per Sprachbefehl steuern

– Perfekte Erweiterung des Smart Home: Apple-HomeKit-zertifiziert

– Sprachbefehl-Steuerung per Siri, Amazon Echo und Google Home

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Mit Stromverbrauchsmessung per App

Mit der Outdoor-WLAN-Steckdose von Luminea Home Control steuert man Elektrogeräte ganz bequem per

Sprachbefehl oder App von der Gartenliege aus! So muss man sich nicht mehr nach Kippschalter & Co.

bücken.

Per App „ELESION“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Man kann einfach per Zeitschalt-Funktion

festlegen, wann die Steckdose Strom liefert und wann nicht. So lässt man z.B. bei Dämmerung die

Gartenleuchte einschalten und nur bis Mitternacht leuchten. Oder man stellt ganz einfach sicher, dass

nachts nicht unnötig Strom verbraucht wird. Bei Bedarf lässt sich die Steckdose auch spontan ein- und

ausschalten.

Apple-HomeKit-zertifiziert: Die neue Steckdose lässt sich auch zu der Apple Home App hinzufügen. Schon

konfiguriert und steuert man sie geräteübergreifend über iPhone, iPad, HomePod, HomePod Mini und

Apple Watch. Die perfekte Erweiterung des Smart Homes!

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google

Assistant für die Outdoor-Steckdose ein. Schon schaltet man Elektrogeräte mit einer einfachen Anweisung

ein und aus.

Stromfresser entlarven: Per App behält man den Stromverbrauch angeschlossener Geräte im Blick. Wieviel

Strom zieht die Garten-Lichterkette oder Teichpumpe wirklich?

Sind per App verschiedene Zeiten eingestellt, an denen Lampe & Co. automatisch an- und ausgehen, wird

die Anwesenheit zu Hause simuliert und Einbrecher abgeschreckt. Oder man aktiviert die Steckdose ganz

spontan.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: So schalten

z.B. die Steckdosen ein, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Steuerung, Timer-Funktionen und

Stromverbrauch-Messung

– Apple HomeKit-fähig: per iPhone oder iPad Steckdose konfigurieren und steuern

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und

kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatible zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per

iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum Einschalten der Steckdosen bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Zugriff von unterwegs: weltweite Steuerung per Internet und App

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Aktivierung und Deaktivierung nach einstellbarem Zeitplan

– Countdown-Timer

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Schutzklappe: IP44

– App misst den Stromverbrauch: Milliampere, Volt, Watt, kW/h Tageswert, kW/h Gesamtwert

– Steckdose belastbar bis 3.680 Watt / 16 A

– Stromversorgung: 230 Volt (Steckdosengerät)

– Maße: 166 x 89 x 58 mm, Gewicht: 130 g

– WLAN-Outdoor-Steckdose SF-560.avs inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404631

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5228-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5228-3101.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Outdoor-Steckdosen, HomeKit-fähig, App, Strommessung

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8370-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8370-3101.shtml

Luminea Home Control 4er-Set WLAN-Outdoor-Steckdosen, HomeKit-fähig, App, Strommessung

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8371-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8371-3101.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/5AZGDdippqCoHKs

