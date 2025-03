Von der Einzelmaßnahmenplanung bis zur Budgetkontrolle: Neue MMS-Features erleichtern die Arbeit von Property- und Facility-Managern erheblich

Groß-Bieberau, 11.03.2025. MMS, die digitale Lösung für das Mängel- und Gewährleistungsmanagement von Gebäuden, erhält ein umfangreiches Update. Neue Features optimieren zentrale Prozesse in der Instandhaltung, erleichtern die Verwaltung von Budgets und steigern die Nutzerfreundlichkeit. Mit Funktionen wie dem Long Term Maintenance Planning (LTMP), Single-Sign-On (SSO) und einer direkten Anbindung an Docusign profitieren Property- und Facility-Manager von noch mehr Effizienz und Transparenz.

„Fast alle neuen Features sind durch den engen Austausch mit unseren Kunden und deren Dienstleistern entstanden“, erklärt Claus Mink, Geschäftsführer von ProFM Facility & Project Management GmbH, dem Unternehmen hinter MMS. „Unsere Nutzer erkennen in ihrer täglichen Arbeit Optimierungspotenziale, die wir gezielt umsetzen, um MMS kontinuierlich zu verbessern.“

Mit den neuen Funktionen bietet MMS eine noch leistungsfähigere Plattform für das digitale Mängelmanagement:

Long Term Maintenance Planning (LTMP) : Automatisierte und transparente Genehmigungsprozesse für Einzelmaßnahmen (z.B. Instandsetzung) mit individuell anpassbaren Freigabeanforderungen sowie vollständiger Budgetkontrolle.

: Automatisierte und transparente Genehmigungsprozesse für Einzelmaßnahmen (z.B. Instandsetzung) mit individuell anpassbaren Freigabeanforderungen sowie vollständiger Budgetkontrolle. Docusign-Integration : Elektronische Unterschriften erfüllen nun direkt in MMS die Schriftformerfordernis – von Freigaben bis hin zu Gewährleistungsanmeldungen. Ergänzend ist es möglich, die E-POST-Anbindung für den automatisierten Versand von analogen Briefen zu nutzen.

: Elektronische Unterschriften erfüllen nun direkt in MMS die Schriftformerfordernis – von Freigaben bis hin zu Gewährleistungsanmeldungen. Ergänzend ist es möglich, die E-POST-Anbindung für den automatisierten Versand von analogen Briefen zu nutzen. Single-Sign-On (SSO) : Vereinfachte Anmeldung durch die Integration der gängigsten Authentifizierungsmethoden (SAML, OIDC, OAuth 2.0).

: Vereinfachte Anmeldung durch die Integration der gängigsten Authentifizierungsmethoden (SAML, OIDC, OAuth 2.0). Erweiterte Stammdatenverwaltung : Änderungen, wie ein Personalwechsel im Property Management, werden automatisch auf alle relevanten Vorlagen übertragen.

: Änderungen, wie ein Personalwechsel im Property Management, werden automatisch auf alle relevanten Vorlagen übertragen. Nutzer-Review : Die Funktion ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung und Bereinigung inaktiver Nutzerkonten, um unnötige Lizenzkosten zu vermeiden.

: Die Funktion ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung und Bereinigung inaktiver Nutzerkonten, um unnötige Lizenzkosten zu vermeiden. Mehrsprachigkeit : MMS unterstützt nun mehrere Sprachen – eine entscheidende Erweiterung für Unternehmen mit internationalen Standorten.

: MMS unterstützt nun mehrere Sprachen – eine entscheidende Erweiterung für Unternehmen mit internationalen Standorten. Drittanbieteranbindung: Durch die Integration externer Tools lassen sich Kommunikationswege zwischen Property Management und Errichtern optimieren und beschleunigen.

Die Entwickler arbeiten bereits an weiteren Funktionen: In Zukunft wird MMS an gängige Inventarisierungs- und Wartungssoftware angebunden, um technische Infrastrukturen von Liegenschaften digital zu erfassen. Daraus lassen sich Wartungs- und Sachverständigenprüfungen automatisiert generieren und protokollieren. MMS erfasst entdeckte Mängel direkt als Vorgang und lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren.

MMS – Mängelmanagementsystem

MMS ist die Softwarelösung für das Mangel- und Gewährleistungsmanagement von Gebäuden. Mit dem durch die ProFM Facility & Project Management GmbH entwickelten Tool lassen sich Mängel und Probleme in Gebäuden oder Anlagen aufnehmen, dokumentieren und anzeigen. Zudem begleitet MMS automatisiert und rechtssicher durch den gesamten Prozess der Mängelbeseitigung. Insbesondere in der Gewährleistungsphase demonstriert das System seine herausragenden Stärken: Dank MMS lassen sich erkannte Mängel effizienter und fehlerfrei dokumentieren, was eine zuverlässigere Durchsetzung von Ansprüchen ermöglicht. Wie keine vergleichbare Softwarelösung minimiert das Tool Risiken wie Verfahrensfehler, verpasste Fristen oder unvollständige Mängelanmeldungen, die letztlich die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen beeinträchtigen können. Durch die Verwaltung von Mängeln über den gesamten Prozess von der Erfassung bis zur Behebung, trägt MMS dazu bei, die Effizienz im Facility Management zu steigern und Instandhaltungsprozesse zu optimieren. Jeder erkannte und behobene Gewährleistungsmangel schont finanzielle Ressourcen. maengelmanagement-software.de

ProFM Facility & Project Management GmbH

Die ProFM Facility & Project Management GmbH ist ein unabhängiges Beratungshaus für ganzheitliches Facility- und Immobilienmanagement. Ein qualitativ hochwertiges Real Estate Projektmanagement und die umfassende Optimierung neuer sowie bestehender Immobilien und ihrer Komponenten stehen im Mittelpunkt der Beratung. ProFM unterstützt ihre Kunden bei der Identifikation, Analyse und Bewertung von Schwachstellen und leitet geeignete Umsetzungsmaßnahmen ab. Die langjährige Erfahrung der ProFM-Berater ebnet Immobilienbetreibern und Eigentümern den Weg zu einer effizienten Bewirtschaftung ihrer Anlagen – von der Planungs- bis zur Betriebsphase. Daneben gehen aus der ProFM immer wieder auch innovative Lösungen hervor, wie das Mängelmanagementsystem mms und die BAScloud. mms ist ein digitales Tool zur effizienten Administration von Mängeln. Die BAScloud sammelt liegenschaftsübergreifend Gebäudedaten, speichert sie zentral in einer privaten Cloud, bereitet sie auf und stellt sie standardisiert weiterführenden Diensten zur Verfügung. profm-gmbh.de

Pressekontakte ProFM Facility & Project Management GmbH Stefan Schaffner Marktstraße 47-49 D-64401 Groß-Bieberau FON: +49 6162 80 0 41 300 FAX: +49 6162 80 0 444 eMail: info@profm-gmbh.de WEB: profm-gmbh.de

FUCHSKONZEPT GmbH Birgit Intrau Kastanienallee 10 12587 Berlin FON: +49 30 65261148 FAX: +49 30 65261149 eMail: kontakt@fuchskonzept.com WEB: fuchskonzept.com