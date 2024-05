Transparenz und Effizienz beim Produktportfoliomanagement mit Soley: ebm-papst profitiert von Product Mining

München, 14.05.2024. Die ebm-papst Gruppe, die für effiziente und intelligente Luft- und Heiztechnik steht, bietet weltweit ihre Lösungen rund um Ventilatoren, Lüfter und Motoren an. Im hart umkämpften internationalen Wettbewerb heißt es für das Unternehmen, regelmäßig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Dafür kommt es neben Kundennähe, kurzen Lieferzeiten und einem qualitativ hochwertigen Lösungsangebot vor allem auf ein schlagkräftiges Produktportfolio an. Produktionsunternehmen wie ebm-papst müssen Varianz bieten. Damit wächst allerdings die Komplexität: Welche Produkte ganzheitlich zum Unternehmenserfolg beitragen und welche nicht, lässt sich bei mehreren Zehntausend Endprodukten im Angebot oft nur mit erheblichem Aufwand herausfinden – wenn überhaupt. Folglich schleifen Organisationen möglicherweise jahrelang ineffiziente, kostentreibende Produkte mit und blockieren so wertvolle Ressourcen, die sie wertstiftend einsetzen könnten.

Transparenz im Produktportfolio auf Knopfdruck

ebm-papst hat sich frühzeitig für einen besseren Weg entschieden: Mit der Product Mining-Software Soley sehen die Verantwortlichen künftig auf Knopfdruck, welche Produkte aus allen relevanten Perspektiven nicht performen und können beispielsweise einen gezielten Phase-out starten. So sparen sie Kosten, gewinnen freie Kapazitäten und schlussendlich einen Wettbewerbsvorteil. Damit diese Rechnung aufgeht, braucht es Transparenz über das gesamte Produktportfolio und ein intelligentes Komplexitätsmanagement – von der Kundennachfrage über den Entstehungsprozess bis hin zur Supply Chain. Mit Soley entsteht diese Transparenz dank einer sofort verwertbaren Informationsbasis. Die praxisbewährte Lösung bietet tiefgehende Analysen, die belastbare, wirtschaftliche Entscheidungen über den Produktauslauf oder andere zielführende Portfoliomaßnahmen ermöglichen. ebm-papst kann so die Komplexität im Produktportfolio datenbasiert beherrschen und auf ein Minimum beschränken.

Komplexität reduzieren

Kunden, Produktions- und Vertriebsprozesse, neue Komponenten, Lieferanten: Alle Abhängigkeiten und Interdependenzen im Produktportfolio über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg auf einen Blick zu erkennen, ist dank Product Mining mit Soley möglich und wird sich für ebm-papst als großer Gewinn erweisen.

„Mit Soley wollen wir die Komplexität auf ein Minimum reduzieren. Unser Ziel ist, ein hohes Maß an Transparenz zu erreichen und Schwachstellen zu erkennen, um unser Produktportfolio kontinuierlich aufräumen zu können. Das stärkt uns als Unternehmen“, fasst Johannes Hirt, Vice President Global Product Management bei ebm-papst, zusammen.

Entscheidung für Product Mining mit Soley fiel leicht

Der Beschluss, mit Product Mining von Soley zu starten, fiel Ende 2023. „Bis zu einem gewissen Grad konnten wir der Komplexität mit selbst erstellten Algorithmen begegnen und das Portfoliomanagement vorantreiben. Mit zunehmender Vernetzung stieg jedoch die Herausforderung für uns intern. Also haben wir uns am Markt umgesehen und mit Soley die passende Lösung gefunden. Sie vereint gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale. Neben der Abbildung großer Datenmengen, Analysen und übersichtlichen Ergebnissen auf Knopfdruck bietet sie uns den nötigen nächsten Schritt: eine Stütze für unsere Entscheidungen und die damit verbundenen Workflows“, erklärt Johannes Hirt.

Spürbare Benefits

„Transparenz und Komplexitätsreduktion im Produktportfolio nehmen für die Industrie einen großen Stellenwert ein. Product Mining überzeugt hier mit bahnbrechenden Benefits: Organisationen identifizieren wertstiftende wie auch wertgefährdende Produkte. Sie erhalten dadurch eine Entscheidungsstütze für nötige Auslaufprozesse. Gleichzeitig gewinnen sie an Handlungsfähigkeit, Prozesse nehmen an Geschwindigkeit zu und schließlich lassen sich Kosten einsparen“, weiß Alexander Springer, CEO bei der Soley GmbH.

„Mit Product Mining von Soley schaffen wir einen weiteren Meilenstein unserer Unternehmensstrategie ‚Gemeinsam Zukunft machen‘. Die Digitalisierung im Produktmanagement stärkt unser Kerngeschäft Luft- und Heiztechnik und unterstützt die Transformation unseres Unternehmens auch im Bereich Nachhaltigkeit. Gleichzeitig lenken wir wertvolle Ressourcen in Richtung Internationalisierung unseres Geschäfts“, sagt Dr. Klaus Geißdörfer, CEO der ebm‑papst Gruppe.

In der Praxis dauert ein Produktauslauf ohne gelenkte Prozesse mehrere Monate – oft bleibt unklar, welche Auswirkungen ein Phase-out mit sich bringt. Das ist ein Grund, weshalb viele Verantwortliche sich am Ende nicht von schlecht-performanten Produkten trennen können. Das Portfolio wächst stetig und somit auch die Komplexität. „Mit unserer Product-Mining-Software erhalten Unternehmen ein wichtiges Hilfsmittel. Sie deckt Schwachstellen und Business-Risiken auf, schlägt konkrete Lösungsansätze vor und erleichtert die gemeinsame Entscheidungsfindung. Am Ende steht ein optimiertes Produktportfolio, das sich dank intelligent vernetzter Daten proaktiv steuern lässt“, so Ephraim Triemer, Advisor Enterprise Accounts bei der Soley GmbH.

Aktuell steht ebm-papst vor der Implementierung, die die zahlreichen Product-Mining-Benefits spürbar machen soll: „Durchblick bei unseren gut 20.000 Produkten, mehr Kollaboration durch transparent abgebildete Entscheidungsprozesse, umfassende Erkenntnisse aus Analysen und einen systematischen Workflow beim Produktauslauf. Ziele, die wir sicherlich durch die Unterstützung des erfahrenen Soley-Teams erreichen“, resümiert Johannes Hirt.

Über Soley

Die Soley GmbH wurde im Jahr 2015 als Spin-off-Unternehmen des Lehrstuhls für Produktentwicklung der Technischen Universität München (TUM) gegründet. Heute zählt das Software-as-a-Service-Unternehmen zu dem Marktführer für Product Mining. Die gleichnamige Softwarelösung verwandelt komplexe Produktdaten in konkrete Maßnahmen und hilft Organisationen, in einem Umfeld komplexer Produktvielfalt schneller bessere Entscheidungen zu treffen. So werden Unternehmen agiler, nachhaltiger, resilienter und langfristig erfolgreicher https://www.soley.io/

