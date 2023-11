Rheingas setzt Zeichen für Nachhaltigkeit

Rheingas beliefert mehrere Festivals mit grünem Wasserstoff

Brühl, 23.11.2023

Rheingas, Unternehmensgruppe und führender Anbieter umweltfreundlicher Energielösungen mit Hauptsitz in Brühl, hat in diesem Jahr seine Expertise in der ganzheitlichen dezentralen Wasserstoffversorgung unter Beweis gestellt und vier renommierte Festivals in Deutschland mit grünem Wasserstoff versorgt. Dies unterstreicht das Engagement von Rheingas für umweltfreundliche Energie und seine Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen Zukunft.

Die Anforderungen der Veranstaltungen waren unterschiedlich, die Bereitstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, die Brennstoffzellen zur Verfügung stellten.

„Damit konnten wir unter Beweis stellen, dass wir neben den ganz großen Anbietern im Markt, Wasserstoff bedarfsgerecht ans Ziel bringen und vorhalten können. Die Anfragen kamen teils unmittelbar von Betreibern oder von den Brennstoffzellenanbietern. Eine Zusammenarbeit zog dann eine weitere nach sich und ganz schnell hat man sich einen Namen gemacht und wird weiterempfohlen“, so Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.

Rheingas liefert grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen machen grünen Strom daraus.

Angefangen hatte es mit dem viertägigen Open-Air-Musikfestival „Deichbrand“ im Juli in Cuxhaven mit rund 60.000 Besuchern. Dort versorgte Rheingas ein „Kraftwerk“, welches vor Ort allen Besuchern WLAN und Ladestationen garantierte.

Ende August folgte das dreitägige „Nibirii-Festival“, bei dem ein Mobilfunkmast der Deutschen Telekom im Live-Betrieb vollständig mit grünem Wasserstoff aus einer Brennstoffzellenanlage betrieben wurde.

Hierbei wurden für die Dauer von zwei Wochen rund 140 kg Wasserstoff bzw. 4.500 kWh elektrische Energie in insgesamt 8 Wasserstoffbündeln durch Rheingas bereitgestellt. Die Versorgung des Mobilfunkmasts erfolgte durch eine mobile Brennstoffzelle „H2Genset“ des Unternehmens SFC Energy AG aus Brunnthal.

Im September fand das viertägige „Reeperbahn Festival“ in Hamburg statt. Vor Ort wurde ein ganzer Bereich mit umweltfreundlichem Strom mithilfe der mobilen Brennstoffzellenanlage von SFC Energy AG und grünem Wasserstoff von Rheingas versorgt. Auch hier übernahm Rheingas eine vollumfängliche Abwicklung der Wasserstoffversorgung, inkl. Logistik, Aufbau und Anschluss der Bündel an die Brennstoffzellenanlage samt Dichtigkeitsprüfung.

Am 3. Oktober lieferte Rheingas zum Tag der Deutschen Einheit vom 2. bis 3. Oktober 2023 in Hamburg erneut Wasserstoff, um im Rahmen des Bürger-festes einem breiten Publikum die Bedeutung der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft näherzubringen.

In Koopertion mit SFC Energy AG und GP JOULE wurde dafür die mobile Brennstoffzellenanlage „H2 Genset“ von SFC Energy AG aufgestellt, welche grünen Wasserstoff aus Wind- und Solarstrom wieder in Elektrizität umwandelte, um damit 40 grüne Lampen in der Baumreihe entlang des Neuen Jung-fernstiegs zu versorgen.

Wasserstoff als CO2-arme Alternative

Ob Scheinwerfer, Soundanlage oder Nebelmaschine: Festivals verbrauchen viel Strom. Da sie oft zu weit außerhalb von Ortschaften liegen, um an das normale Stromnetz angeschlossen zu werden, werden meist Dieselgeneratoren eingesetzt. Hier bietet grüner Wasserstoff bereits heute eine praktikable und nachhaltige Lösung, die einen positiven Beitrag für unsere Umwelt leistet.

„Wir freuen uns all diese Projekt gemeinsam mit SFC Energy AG und weiteren Partnern umgesetzt zu haben. Viele Veranstalter suchen nach alternativen Möglichkeiten der Stromerzeugung. Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende. So werden hier Technologie, Nachhaltigkeit und Innovation vereint und neue Standards für eine umweltfreundliche Energieversorgung in der Veranstaltungsbranche gesetzt“, so Thomsen weiter.

Rheingas kann bereits heute eine langjährige Erfahrung rund um das Thema Wasserstoff vorweisen und hat sich darauf spezialisiert, ein unabhängiger und flexibler Lösungsanbieter für dezentrale, grüne Wasserstoffversorgung in Wechselflaschen oder Flaschenbündeln zu sein. Dabei deckt Rheingas ein ganzheitliches Leistungsspektrum ab; von der deutschlandweiten Logistik bis hin zum Aufbau und Verbindung der Wasserstoffspeicher untereinander sowie Dichtigkeitsprüfung. Ferner bietet Rheingas mobile Wasserstofftankstellen zur Miete an.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer für die Energieträger Flüssiggas, Strom, Wasserstoff und Erdgas. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Photovoltaik, Energieberatung und Energieversorgung und bietet dabei die Komplettlösung: Von der Entscheidung für eine Energieform, über die Montage und Wartung der Anlage, bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem, technischem Know-how zurück. Im Fokus steht dabei Nachhaltigkeit, mit dem Blick auf die Energiewende.

