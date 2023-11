Echten Schungit von einer Fälschung unterscheiden.

Wenn ich einen Schungit oder Edel-Schungit Stein kaufe, dann muss der echt sein!

Heilstein kaufen ist Vertrauenssache.

Schungit ist bekannt als ein starker Heilstein, der hauptsächlich zu Strahlenschutz und Wasseraufbereitung angewendet wird. Es ist sehr wichtig für die Anwendung, dass der Stein echt ist. Man darf auf keinen Fall einen x-beliebigen schwarzen Stein zu Strahlenschutz anwenden oder auch damit Wasser aufbereiten. Durch einen falschen Schungit Stein wird mit Sicherheit das Ziel der Anwendung nicht erreicht. Im Einkauf wird falscher Schungit vermutlich günstiger, am Ende wird die Anwendung aber eine riesige Enttäuschung sein.

Wenn Sie so einen wichtigen Stein für sich oder für ihre Liebsten kaufen, soll es am besten ein vertrauenswürdiger Anbieter sein. Nur echte Schungit-Steine können ihre Wirkung entfalten und uns beim Strahlenschutz oder bei Wasserbelebung helfen.

Die wichtigsten Qualitätsmerkmale.

Schungit ist ein besonderer Stein, der auch eine besondere Zusammensetzung und Liegenschaften besitzt. Dies scheidet im von anderen schwarzen Steinen. Es wird vermutet das Schungit Fullerene, kugelförmige Moleküle, in sich trägt. Dies nachzuweisen ist aber äußerst schwierig, sogar bestens ausgestattete Labore können das nicht immer nachweisen.

Es gibt aber durchaus weitere wichtige Eigenschaften des Schungits, die auf Qualität und die Echtheit hinweisen, zum Beispiel:

Stromdurchlässigkeit:

Schungit wie Edel-Schungit lassen Strom durch. Diese Eigenschaft ist nicht einmalig bei Mineralien, es gibt auch andere Steine die Strom durchlassen. Mir ist aber kein anderer schwarzer Stein bekannt ist der wie Schungit oder Edel Schungit ausschaut und stromdurchlässig ist. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Qualitätsfaktor und wird bei uns regelmäßig an allen im Lager befindlichen Steinen durchgeführt. Man könnte das mit eine Lampe und Batterie testen. Multimeter Gerät, wie wir das regelmäßig zu Prüfung verwenden. Es gibt zwar einen bestimmten Ohm Wert für den Widerstand, wenn sie aber den Durchfluss des Stroms feststellen, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den echten Edel oder klassischen Schungit. Auch eine interessante und praktische Möglichkeit ist es den Schungit am Smartphone Display zu testen. Dabei verwendet man den Schungit als Finger, zu Bewegungen am Display des Gerätes. Wie in unserem Video, reagiert das elektronische Gerät auf die Bewegungen von Schungit. Mit anderen Mineralien funktioniert das meistens nicht.

Gewicht:

der Schungit und auch Edel-Schungit haben eine Dichte von ca. 1,9. Dies bedeutet, dass der Stein ca. doppelt so schwer wie das Wasser ist. Das ist für einen Stein relativ leichtes Gewicht, in Vergleich mit anderen Steinen bedeutet das, dass der Schungit oder auch Edel-Schungit deutlich leichter sind als andere schwarze Steine. Dies ist auch ein sehr wichtiges Indiz zur Echtheit des Minerals.

Optische Merkmale:

beim genauen Hinsehen können Sie auch auf der Oberfläche des Steines einiges entdecken. Schungit hat von Natur aus Zusatzelemente wie Pyrit und Quarzit, in Verbindung mit Feuchtigkeit oxidieren die auch und man sieht Rostflecken auf der Oberfläche des Steins. Beim klassischen Schungit ist das eindeutig, von allem wenn die Oberfläche nicht poliert wurde. Bei polierter Oberfläche sieht man das aber trotzdem. Es existiert keinen klassischen Schungit ohne Zusätze von Pyrit und Quarzit. Beim Egel-Schungit sind diese Zusatzelemente in Stein fein vermischt, deswegen sind die nicht so eindeutig zu erkennen. Wenn der Edel-Schungit aber mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, sind die Rostflecke auf der Oberfläche sehr schnell sichtbar.

Anhand dieser Merkmale können Sie leicht und eindeutig Schungit Stein von einer Fälschung unterscheiden.

Ein großes Angebot an Schungit Steinen auf dem Markt.

Edel Schungit und Schungit Stein kaufen ist sehr einfach geworden. Mehrere Tausende Händler haben in Stein mittlerweile im Angebot in verschiedenen Normen und Ausführungen. Beim Kauf ist aber Vorsicht geboten, da nicht alle Händler gute Ware für das gute Geld anbieten.

Hier ein paar Tipps für den Schungit Einkauf.

Edel-Schungit oder (normalen) Schungit Stein im Internet kaufen:

In letzter Zeit werden Einkäufe immer öfter im Internet getätigt. Schungit ist keine Ausnahme, es gibt zahlreiche Internetshops die den Stein vertreiben. Bei der Auswahl ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Anbieter eindeutig seine Identität preisgibt, achten Sie auf die Impressumsseite, sowie (über uns) Seite. Da lässt sich meistens auch schon sehr viel über den Händler, seine Absichten und die Herkunft der Ware ablesen. Wichtig sind natürlich der Versand und die steuerliche Situation. Manche Ware ist sehr günstig im Angebot, beim Zollamt wird aber eine Zollerklärung und dann natürlich auch Steuern fällig. Dies kann den Einkauf deutlich komplizierter und teurer machen. Auch der Rückversand, was in Deutschland mittlerweile selbstverständlich ist, gilt nicht für das Ausland. Manche versprochene Geldrückgabegarantie, und kostenlose Rückversand der Händler entpuppt sich als leere Versprechungen. Die großen Markt Places (Amazon, eBay, Etsi,..) bieten meistens günstigere Preise und bequeme Abwicklung. Oft haben wir aber selbst als Käufer bei solchen Käufern feststellen, dass der Kundenservice von den Verkäufern eine sehr schlechte Qualität hat.

Wo sie den Stein auch kaufen, achten Sie darauf, dass sie ein gutes Gefühl haben und dass der Händler vertrauenswürdig erscheint.

Edel Schungit oder klassischen Schungit auf der Messe kaufen:

auf der Messe ist das immer eine gute Gelegenheit echte Steine zu einem sehr guten Preis zu kaufen. Hier gilt aber auch, dass man den Verkäufer etwas mehr zu der Herkunft der Steine und eventuell zu seinen Abwicklungen und Bezugsquellen erfährt.

Auf der Messe kann man wirklich ein gutes Schnäppchen machen. Man sollte auch im Klaren sein, wenn man direkt beim Kauf am Messestand die Fälschung nicht erkannt hat und erst zu Hause das feststellt, Rückgabe ist meistens nicht mehr möglich. Selbiges haben wir im Jahr 2023 auf der Messe in Deutschland einige Schungit Produkte wie zum Beispiel Schungit Perlen entdeckt, die mit echten Schungit nichts gemeinsam hatten. Die Perlen waren hundertprozentig gleichmäßig rund und fühlten sich wie Plastik. Pyrit und Quarzit hat man auch beim guten Licht und genauen Hinschauen nicht erkannt. Mit echten Schungit hatten diese Perlen nichts gemeinsam.

Augen auf und lieber zweimal nachfragen, das gilt bei den Käufern auf der Messe.

Echten Edel-Schungit oder Schungit sicher kaufen.

Seit Ende neunziger Jahren beschäftigen wir uns mit Schungit Handeln. Wir kaufen direkt von den Herstellern vor Ort in Karelien (Russland) und kennen unseren Lieferanten seit Jahrzehnten persönlich. Regelmäßig sind wir auch vor Ort um die Qualität der Schungit Produkte unseren Kunden zu garantieren.

Auf unserer Webseite www.schungit.com finden Sie eine große Auswahl an echten, zertifizierten und wertvollen Schungit und Edel-Schungit Produkten.

Echte Heilsteine mit Wirkung kaufen

Unser Unternehmen wurde Ende neunziger Jahren gegründet. Bis heute beschäftigen wir uns intensiv mit dem Schungit Stein, seine Anwendung und Wirkung. Viele wertvolle Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite www.schugit.com

