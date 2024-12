RezeptExperte.de – Rezepte bei Fettwechselstörungen geht online

Betroffener launcht neues Rezeptportal

Was tun bei Fettstoffwechselstörungen? Wie kann man die Ernährung umstellen? Auf diese Fragen gibt die neue Website www.rezeptexperte.de viele wertvolle Rezeptantworten. Die Website bietet eine Vielzahl an Rezepten vom Vollkorn-Sauerteigbrot über Zitronenhuhn bis hin zu leckeren Desserts wie Zebrakuchen.

Fast 60% aller Erwachsener in Deutschland leiden an Fettstoffwechselstörungen

Fettstoffwechselstörungen sind verbreitete Krankheiten in der westlichen Welt. In Deutschland haben 55 bis 60 Prozent der Erwachsenen zu hohe Cholesterin-Werte, rund 15 Prozent sind es bei zu hohen Triglyzerid-Werten. Werden diese Werte nicht rechtzeitig erkannt, drohen Arteriosklerose bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall.

Die wichtigsten Maßnahmen bei für Betroffene sind Ernährungsumstellung und Steigerung der sportlichen Aktivitäten.

Die Umstellung der Ernährung erfordert einige tiefgreifende Änderungen, die für Betroffene nicht immer einfach umzusetzen sind. Noch schwerer fällt vielen Patienten das dauerhafte „Durchhalten“. Zu den notwendigen Änderungen gehört der Verzicht auf Zucker, Alkohol, weißes Mehl, rotes Fleisch und weißen Reis.

Mit Vielfalt und Genuss – Sachlich, informativ, auf den Punkt

Hier setzt RezeptExperte.de an: Das Portal bietet Rezepte an, die zur Senkung der Cholesterin- und Triglycerid-Werte beitragen und helfen Gewicht zu reduzieren. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, einen vielfältigen und genussvollen Speiseplan anzubieten. Das erleichtert Betroffenen über einen langen Zeitraum sich den neuen Regeln entsprechend zu ernähren, ohne wirklich Verzicht zu spüren. Es werden also nicht nur Salate und vegetarische Gerichte sondern auch Pizzen, Grillrezepte, Kuchen und Desserts angeboten.

Darüber hinaus finden Besucher Ernährungstipps und Hintergrundinformationen zu vielen Lebensmitteln.

30 kg weniger

Hinter dem Portal steht Stefan Hoferichter, selber Betroffener beider Stoffwechselstörungen. Es gelang ihm durch Ernährungsumstellung 30kg Gewicht zu verlieren und Cholesterin- und Triglycerid-Werte wieder in den Normalbereich zu bringen.

Stefan Hoferichter Software Solutions bietet Webentwicklung und Softwareberatung an.

