Revolutionäre Vorteils-App von Philipp Grüner bringt gastronomische Rettung – Philipp Grüner

Innovative Lösungen zur Steigerung der Gästezahl in Nebenzeiten und Kundenbindung ohne Risiko – was sich wie ein Traum anhört, wird durch Philipp Grüner Wirklichkeit. In einer Zeit, in der es für Gastronomen entscheidend ist, ihre Gästezahl in den Nebenzeiten zu steigern und gleichzeitig Kunden mit unwiderstehlichen Angeboten zu begeistern, kommt diese revolutionäre Plattform genau zum richtigen Moment.

Herausforderungen für Gastronomen: Kosten und Kundenbindung

Traditionelle Werbemaßnahmen wie Flyer oder Anzeigen in Zeitungen sind für viele Restaurantbesitzer eine intransparente Angelegenheit. Die Frage, ob sich die Investition jemals amortisieren wird, bleibt oft unbeantwortet. Auch klassische Kundenbindungsinstrumente wie Stempelkarten sind anfällig für Manipulation und kosten zusätzlich Druckgebühren. In den Nebenzeiten stehen viele Gastronomen vor der Herausforderung, ihre Gästezahl zu erhöhen und den Gastraum besser auszulasten. Doch wie lockt man gezielt Gäste zu Zeiten an, in denen sonst gähnende Leere herrscht?

Die Vorteils-App – Kundengewinnung ohne Risiko

Hier setzt die Vorteils-App an, denn es wurde eine innovative Plattform geschaffen, die Gastronomen die gezielte Anwerbung von zeitlich flexiblen Kunden ermöglicht – und das völlig ohne Grundgebühr, ohne Abofalle, ohne Fixkosten. Die App nutzt Social Media und andere Werbekanäle, um potenzielle Kunden auf die Restaurantangebote aufmerksam zu machen. Für diese User ist die Nutzung der App kostenfrei, sodass sie von attraktiven Deals und Vergünstigungen profitieren können. Der Clou dabei ist, dass die Gastronomen vollständige Kontrolle über ihre Angebote haben. Sie können individuell und flexibel entscheiden, zu welchen Zeiten sie Kunden anwerben möchten, besonders in den sonst ruhigen Nebenzeiten. Ein weiterer Pluspunkt der Vorteils-App ist die Manipulationsfreiheit der Transaktionen. Gastronomen können sich darauf verlassen, dass die Kundenbindung über die App ehrlich und fair abläuft.

Unkomplizierte Nutzung der Vorteils-App ohne technische Integration

Die Vorteils-App punktet mit ihrer Nutzerfreundlichkeit, da Gastronomen keine technische Integration mit ihrem Kassensystem oder Ähnlichem vornehmen müssen. Ein Beratungsgespräch am Telefon genügt, bis das eigene Restaurant in der App Gäste anzieht. Die Gastronomen können ihre Angebote zudem jederzeit und ohne großen Aufwand ändern, pausieren oder stornieren, eine eigene App oder komplizierte Log-ins sind dafür nicht notwendig. Die Kommunikation mit der App erfolgt über den präferierten Kanal des Restaurantbetriebs, sei es Telefon, E-Mail oder WhatsApp.

Keine Grundgebühr, kein Risiko mit der Vorteils-App von Philipp Grüner

Besonders attraktiv für Gastronomen ist das finanzielle Modell der Vorteils-App – keine Fixkosten, keine Abo-Gebühren, sodass die Anmeldung für jedes Restaurant risikofrei ist. Kosten fallen nur bei tatsächlichen Erfolgen an, wenn Gäste über die App gewonnen wurden und diese die Angebote nutzen.

Fazit: Win-win-Situation für alle

Die Vorteils-App bietet eine innovative Lösung für Gastronomen, um ihre Nebenzeiten zu beleben und ihre Umsätze nachhaltig zu steigern. Durch gezielte Anwerbung von zeitlich flexiblen Kunden und attraktive Angebote schafft die App eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Philipp Grüner: https://vorteils.app/.

Die Vorteils-App sorgt dafür, dass Gastronomen in ihren Nebenzeiten höhere Umsätze erzielen. So können diese ihre Auslastung besser steuern.

