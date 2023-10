Brasilien setzt auf Fußballstar Giovane Elber, um Halal-Interessenten auf der ANUGA zu begeistern

Brasilianische Unternehmen setzen auf besonderen Star-Appeal: Fußballlegende Giovane Elber.

Köln/Sao Paulo, 06.10.2023 – Während der renommierten deutschen Lebensmittelmesse Anuga, die vom 7. bis 11. Oktober in Köln stattfindet, setzen brasilianische Unternehmen auf besonderen Star-Appeal: Fußballlegende Giovane elber, bekannt durch seine Zeit bei Bayern München und anderen deutschen Vereinen, wird zusammen mit renommierten Köchen, die sich auf brasilianische Küche spezialisieren, Geschäftsanbahnungen mit muslimischen Käufern vorantreiben.

Halal do Brasil Day Brunch: Kulinarische Entdeckungen und Fußballflair auf der Anuga

Am 10. Oktober präsentieren die Arabisch-Brasilianische Handelskammer (CCAB) und die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (Apex Brasil) den „Halal do Brasil Day Brunch“. Im Fokus steht die Promotion von Halal-Produkten die im Einklang mit islamischen Traditionen stehen. Dabei richtet sich das Augenmerk auf muslimische Länder und auf europäische Nationen mit bedeutenden islamischen Gemeinschaften – wie Deutschland, in dem 6% der Bevölkerung dem Islam angehören.

Der Event findet im Rahmen der Anuga am Stand von Apex Brasil in Halle 3.1 statt. Neben konventionellen Unternehmen werden zehn Mitgliedsfirmen des Projekts Halal do Brasil ihre speziellen Produkte für muslimische Verbraucher vorstellen. Gastronomische Highlights werden von den Chefköchinnen Priscila Fiorini und Marina Stroh präsentiert, darunter klassische brasilianische Gerichte wie Hühnchen in Kokosnussmilch oder Fleischbällchen in Cashew-Sauce. Als besonderes Schmankerl wird der Fußballstar elber Giovane de Souza die Messe bereichern, um hochwertige Halal-Produkte, aus Brasilien zu fördern.

Weltweit führend auf dem Markt für Halal-Proteine

Brasilien hat sich als einer der größten Lebensmittelexporteure der Welt einen Namen gemacht, und führend im Bereich Halal-Proteine. Dieses Segment hat das Land in den 1970er Jahren aufgrund einer Handelsbeziehung mit Saudi-Arabien entdeckt und sich seitdem als vertrauenswürdiger Produzent etabliert.

Das Projekt Halal do Brasil, welches 2022 ins Leben gerufen wurde, hat auf verschiedenen internationalen Messen teilgenommen und unterstützt brasilianische Lebensmittelunternehmen bei der Halal-Zertifizierung. Der Erfolg dieses Engagements zeigt sich auf der Anuga, auf der Brasilien neben traditionellen und spezielle Produkte für den muslimischen Markt vorstellt.

„Die Halal-Verbraucher sind Menschen, die Wert auf gesunde und nachhaltige Produkte legen“, betont Mohamad Mourad, Vizepräsident der Arabisch-Brasilianischen Kammer.

Für den Halal do Brasil Day haben sich zudem der brasilianische Verband der Fleischexporteure (Abiec) und der brasilianische Verband für tierische Proteine (ABPA) zusammengeschlossen.

Am Projekt Halal Do Brasil Beteiligte Unternehmen auf dem Anuga Apex Stand 2023

-Alcafoods

-Amazon Polpas

-Biospice Foods

-Bom Princípio

-Caizfor

-Falcafe

-Flortestal Alimentos

-Garra Internacional

-Masterint

-Petruz Aaí

Über ApexBrasil

Die Brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (ApexBrasil) arbeitet daran, brasilianische Produkte und Dienstleistungen im Ausland zu fördern und ausländische Investitionen in strategische Sektoren der brasilianischen Wirtschaft anzuziehen. Die Agentur führt eine Vielzahl von Handelsförderungsaktivitäten durch, wie z.B. Prospektions- und Handelsmissionen, Business Roundtables, Unterstützung der Teilnahme brasilianischer Unternehmen an großen internationalen Messen und Besuche ausländischer Einkäufer und Meinungsbildner, um die brasilianische Produktionsstruktur kennenzulernen.

Über die Arabisch-Brasilianische Handelskammer

Die Arabisch-Brasilianische Handelskammer besteht seit über 70 Jahren und ist eine Organisation, die sich für die Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und den 22 Ländern der Arabischen Liga einsetzt. Als Mitglied der Union der Arabischen Kammern, dem wirtschaftlichen Arm der diplomatischen Liga, hat die Organisation die Aufgabe, arabische und brasilianische Unternehmen zusammenzubringen, um die Bedürfnisse beider Seiten der Handelspartnerschaft zu befriedigen, Handelsbeziehungen zu entwickeln und die produktiven Sektoren zu integrieren.

Über das Projekt Halal do Brasil

Halal do Brasil – ein von der Arabisch-Brasilianischen Handelskammer (CCAB) in Partnerschaft mit der Brasilianischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (ApexBrasil) organisiertes Projekt – zielt darauf ab, den Prozess der internationalen Integration von Industrien mit Halal-Produkten in den Weltmarkt zu beschleunigen und die brasilianische Exportkultur in islamische und nicht-islamische Märkte durch ein Projekt zur Unterstützung des internationalen Geschäfts zu fördern.

AGENDA HALAL DO BRASIL DAY 2023

HALAL DO BRASIL COOKING SHOW & BRUNCH

Halle 3.1 | Stände D028, B020b

10.Okt.2023

10h30 – Eröffnung

11h- 12h – Cooking Show

ANMELDUNGEN ZUR KOCHSHOW (Begrenzte Plätze)- www.linktr.ee/halaldobrasil

